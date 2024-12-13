وظائف شاغرة بجامعة بنها الأهلية بالعبور .. اعرف التفاصيل

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور مد فترة التقدم للوظائف الشاغرة بالجامعة حتى الخميس 19 ديسمبر، لوظائف طبيب بشري، وممرضة، وأخصائي شؤون تعليم طلاب، وأخصائي مكتبات.



وقالت الجامعة إن التقديم يدويا بمكتب الموارد البشرية بجامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، مع مراعاة الشروط التالية:

شروط وظائف جامعة بنها الأهلية بالعبور



شروط وظائف جامعة بنها الأهلية بالعبور

السن لا يزيد عن 35 سنة وقت نشر الإعلان.

العقد سنوي وقابل للتجديد.

الأفضلية بحسب المؤهل ومدة الخبرة وتنوعها، ومدى اتصالها بالعمل الجامعي، واجتياز المقابلة الشخصية.

أن يتمتع المتقدم بحسن المظهر والسير والسلوك.

يشترط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها (للذكور).

يشترط أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها (للإناث).

الأفضلية للمتقدمين المقيمين بالقرب من موقع الجامعة بالعبور.

للجامعة الحق في القبول أو رفض أي من المتقدمين.

وأضاف جامعة بنها الأهلية بالعبور، أن الشروط الخاصة بالوظائف.

وظائف جامعة بنها الأهلية بالعبور



شروط وظيفة طبيب بشرى بجامعة بنها الأهلية بالعبور

أن يكون حاصلا على بكالوريوس الطب البشري.

أن يكون لدية خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل بالمستشفيات الجامعية أو وزارة الصحة.



شروط وظيفة ممرض ممرضة بجامعة بنها الأهلية بالعبور

أن يكون حاصلا على بكالوريوس التمريض.

أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل بالمستشفيات الجامعية أو وزارة الصحة.



شروط وظيفة أخصائي شؤون تعليم وطلاب بجامعة بنها الأهلية بالعبور

أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ مناسب.

أن يكون لدية خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الوظيفة بأحد الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة والخبرة في العمل بنظام الساعات المعتمدة.



وظيفة أخصائي مكتبات

أن يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب.

أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنة في مجال التخصص في إحدى الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة والخبرة في مجال الفهرسة والتصنيف.



الأوراق المطلوبة لوظائف جامعة بنها الأهلية بالعبور

