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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

كأس إنتركونتيننتال| الشناوي: جاهزون لمباراة باتشوكا.. ونسعى للفوز بلقب عالمي

محمد الشناوي
محمد الشناوي
إسلام مقلد
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قال محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق يسعون إلى  كتابة التاريخ من خلال الفوز على باتشوكا، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال. 

وأضاف الشناوي: من قبل مباراة العين هدفنا واحد، وهو التأهل إلى نهائي البطولة، نريد أن نكتب تاريخًا لأنفسنا من خلال الفوز بلقب عالمي. الاستقبال في قطر من جماهير الأهلي كان أكثر من رائع، قابلت أشخاصًا حضروا من أمريكا، جمهورنا رقم واحد، سواء الموجودين فى قطر أو فى مصر، موجهًا التحية للجميع.

وواصل قائد الأهلي حديثه: نفكر في الغد وننسى الماضي. نواجه خصمًا محترمًا، ويتم التحضير للمباراة بشكل جيد.

أوضح الشناوى أنها ليست المرة الأولى، التى يتواجد بها في قطر، حيث سبق أن شارك مع الأهلي والمنتخب، ولديه ذكريات طيبة، كما أشاد بالملاعب وتنظيم البطولات التي تقام في قطر.

وأضاف: أشكر الجماهير التي كانت موجودة في مباراة بوتافوجو وباتشوكا وهتفت للاهلي، نقدر تعب الجماهير التي تعرف قيمة النادي ولاعبيه، ولذا فالأهلي دائمًا ما يبحث عن التتويج بالبطولات لإسعادهم.

وواصل: القوام الأساسي للفريق المتواجد اعتاد على اللعب تحت ضغوط، ولا نتحدث كثيرًا في هذا الأمر. 

وأكد محمد الشناوي أنه في حال تحقيق لقب كأس القارات للأندية سيكون الأغلى في تاريخ النادي، وجماهير الأهلي تستحق الفرحة، والأهم غدًا أن يفوز الفريق على باتشوكا.

النادي الأهلي محمد الشناوي كأس إنتركونتيننتال بطولة كأس إنتركونتيننتال الأهلي

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