إقبال كبير على الشركات المصرية المشاركة بمعرض العراق الدولي للإنشاءات

شهد معرض العراق الدولي للإنشاءات والبنية التحتية، المقام حاليا بالعاصمة العراقية بغداد، إقبالا كبيرا على الشركات المصرية المشاركة بالمعرض، والتي يبلغ عددها 22 شركة ما بين صناعات هندسية و صناعات كيماوية.

وتشارك مصر بجناح كبير على مساحة 400 متر، يضم 22 شركة من كبريات الشركات المتخصصة في الصناعات الهندسية والكيماوية من إجمالي 80 شركة مشاركة بالمعرض، وتشارك في المعرض غرفة الصناعات الهندسية بوفد من الشركات برئاسة محمد المهندس، وكذلك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بوفد من الشركات الكيماوية، بحضور مدير المجلس التصديري للصناعات الهندسية محمد مجيد.

وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس، إن العلاقات المصرية العراقية القوية على مستوى الشعبين والقيادة السياسية بين البلدين مهدت بشكل كبير لفتح أسواق للمنتج المصري، واستفادة الأشقاء بالعراق بالخبرات والشركات المصرية في إعادة الإعمار وكذلك المنتجات المصرية.

من جهته.. قال الممثل لشركة (بيزنس بلس) المنظمة للمعرض أشرف الهواري، إن معرض العراق الدولي شهد إقبالا كبيرا من الزوار العراقيين خاصة المتخصصين في التطوير العقاري والمقاولات والبنية التحتية على الشركات المصرية المشاركة بالمعرض.

وأوضح أن هناك العديد من التعاقدات التي وقعتها الشركات المصرية مع المستثمرين العراقيين.

في السياق.. قال وليد مسعود مدير التصدير بإحدى شركات الصناعات البلاستيكية المتخصصة في مواسير الصرف والمياه والوصلات المختلفة: "هذه المشاركة الثالثة لنا في هذا المعرض، ونحن نستهدف دعم الوكلاء والموزعين الذين يتعاملون معنا بالعراق".

وأكد أن السوق العراقي واعد وبه إعادة إعمار وإنشاءات، والشركات المصرية لها فرص كبيرة للحصول على أكبر حصة من احتياجات العراق في إعادة الإعمار.

ويقول ممثل إحدى الشركات العارضة المتخصصة في الرخام والجرانيت سامي يوسف، إن هناك إقبالا كبيرا هذا العام على الشركات المصرية بالمعرض.

وأكد أن العراق لديه حجم أعمال إنشائية كبيرة، ونحن نصدر حاليا للعراق من منتجاتنا، وهدفنا بهذا المعرض هو زيادة حجم صادرتنا للسوق العراقي بشكل أكبر، وهذا ما نلمس تحقيقه حاليا من خلال رغبة زوار المعرض في تنفيذ تعاقدات جديدة.

فيما أكد أحمد جلال مدير التصدير بأحد المصانع المتخصصة في إنتاج ألواح البولي كربونات: "نحن تواجدنا بهذا المعرض لاستهداف شركات المقاولات العامة أو تركيبات الحدادة، وبالفعل تعاقدنا مع وكيل لنا في كركوك، وسنتعاقد أيضا مع وكيل لنا في بغداد، ونستهدف تجارا أكثر في ظل احتياجات السوق العراقي الكبيرة".

وأشاد بالعدد الكبير من الشركات المصرية المشاركة بالمعرض، وأن هناك قبالا متميزا على الشركات المصرية بمختلف قطاعاتها.

وأوضح مصطفى درويش ممثل إحدى شركات الكابلات بالمعرض، أن هناك إقبالا على المعرض، ولدينا طلبات تصدير حاليا مع وزارة الكهرباء العراقية؛ لمد شبكة الكهرباء باحتياجاتها من الكابلات.

في السياق.. قال مدير تسويق إحدى الشركات المتخصصة في الصناعات البلاستيكية والمعدنية خالد طلعت، إن "معرض العراق الدولي فتح لنا فرصا أكبر للتواجد بالسوق العراقي، وتمكنا من جمع العديد من الطلبات من الزوار؛ للتعاقد على استيراد منتجاتنا".