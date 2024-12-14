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الإشراف العام
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فن وثقافة

شيرين عبدالوهاب تُشعل دبي بأغانيها الرومانسية وتبكي على المسرح | ما السبب؟

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
محمد زاهر
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أحيت النجمة شيرين عبدالوهاب، حفلا غنائيا ضخما على مسرح "كوكاكولا أرينا" في منطقة سيتي ووك بدبي، وسط حضور جماهيري كامل العدد، بطاقة  تزيد عن 11 ألف متفرج. 

تألقت شيرين على المسرح بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار، وقدمت باقة من أشهر أغانيها الرومانسية والعاطفية، بصحبة المايسترو مدحت خميس، منها "اللي يقابل حبيبي"، "مشاعر"، "كدابين"، "متحاسبنيش"، "بص بقى"، "بتمنى أنساك"، "صبري قليل"، "آه ياليل"، "على باللي"، و"عيون القلب" لنجاة الصغيرة، بالإضافة إلى ميدلي من أشهر أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وطلبوا تكرارها مرة أخرى.

شيرين عبدالوهاب تبكي على مسرح كوكاكولا أرينا

شيرين عبد الوهاب خلال حفلها بدبي

ظهر على شيرين عبدالوهاب التأثر والبكاء على المسرح أثناء غنائها مقطع من أغنية متحاسبنيش يقول: منك لله.. قلبي بيتألم من جواه من اللى أنا حساه.. ماشية ومش شايفة أنا قدامي ولا حواليه.

وجهت المطربة شيرين عبد الوهاب، رسالة شكر إلى الجمهور الضخم، الذي حضر حفلها الغنائي في "آرينا" بمدينة دبي.

شيرين عبد الوهاب للجمهور : قد إية أنا من غيركم كنت ميتة

ونشر برنامج "et بالعربي"، مقطع فيديو لـ شيرين، وقالت: "أنا عايزة بس أرحب بكل الحاضرين، شكرًأ على حضوركم وحبكم، وشكرا على كل استقبال، استقبلتوني بيه في أي دولة من دول العالم إذا كان في الوطن العربي".

وأضافت: "بحبكم وممتنة جدا، قد إية أنا من غيركم كنت ميتة، أنا بحبكم جدا".

الحفل يعد الظهور الأول لـ شيرين بعد حصولها أول أمس على 4 جوائز في مهرجان بيلبورد عربية، وبعد أسابيع قليلة من دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وبعد أيام قليلة من نجاح حفلها الغنائي الضخم الذي أقيم في الكويت مؤخرا.

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