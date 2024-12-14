الأسطول الأسود.. الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات ضد الصين لاضعاف روسيا

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الولايات المتحدة تدرس فرض مزيد من العقوبات على ناقلات "الأسطول الأسود" ولن تستبعد فرض عقوبات على بنوك صينية في محاولة لخفض إيرادات النفط الروسية وخفض عائدات النفط. وصولها إلى الإمدادات الأجنبية لتغذية حربه في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية في تصريحات لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة وحلفاءها قد يفكرون أيضا في خفض الحد الأقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل وهو ما يحظر خدمات التأمين والشحن الغربية للشحنات فوق هذا المستوى.

وأشارت إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت بالفعل عقوبات على الناقلات الفردية وأصحابها للعمل فوق الحد السعري ويمكنها فعل المزيد في هذا المجال، مقترحة اتخاذ إجراءات إضافية قبل خمسة أسابيع من ترك منصبها.

وتابعت: "هناك عدة احتمالات لا نتوقع فرض عقوبات، لكننا ندرس دائما عائدات النفط، وإذا تمكنا من إيجاد سبل لإلحاق المزيد من الضرر بعائدات النفط الروسية، أعتقد أن ذلك سيعزز موقف أوكرانيا وهذا لا يزال على قائمتنا".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشارت يلين إلى أن الضعف في سوق النفط يمثل فرصة لمزيد من العقوبات تم تداول خام برنت القياسي عند 74.50 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، انخفاضًا من 85.57 دولارًا عندما تم تحديد الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا في ديسمبر 2022.

وتسابق إدارة الرئيس جو بايدن لتعزيز الدعم لأوكرانيا قبل أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير، نظرا لشكاوى الزعيم الجمهوري المتكررة بشأن تكلفة الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

ويواصل مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية إجراء محادثات مع نظرائهم الصينيين حول الجهود المبذولة للكشف عن نشاط المؤسسات المالية التي يمكن أن تسهل المعاملات المتعلقة بالمجهود الحربي الروسي.

وقالت يلين إن هذه المحادثات تم تسهيلها من خلال الجهود المبذولة لإعادة بناء الاتصالات الاقتصادية والمالية بين الولايات المتحدة والصين على مدى العامين الماضيين.

وأضافت: "لا أستبعد على الإطلاق إمكانية فرض عقوبات على بنك معين إذا كان لدينا المستوى الضروري من الأدلة حتى نتمكن من تطبيق العقوبات"، مضيفة: "لكن لدينا أيضًا قناة تمكنا من خلالها من التحدث عن مخاوف محددة، وفي بعض الأحيان قد يكون ذلك مناسبًا أيضًا".

وأشارت إلى أن التحذيرات الموجهة إلى أكبر البنوك الصينية كانت ناجحة، مما جعلها "قلقة للغاية" من العقوبات التي ستحرمها من إجراء معاملات بالدولار.

وفي أمر تنفيذي قبل نحو عام، أعطى بايدن وزارة الخزانة سلطة فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية التي تسهل المعاملات المتعلقة بالحرب.

وأضافت يلين: "تدرك السلطات الصينية أن استخدام هذه العقوبات سيكون بمثابة تهديد خطير له عواقب وخيمة للغاية"، وأضافت: "إنهم يريدون التجارة مع روسيا، لكنهم لا يريدون فرض عقوبات على بنوكهم".