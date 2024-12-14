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إنقاذ 25 سائحاً بعد تعرّض مركب سفاري لخطر الغرق جنوب مرسى علم
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

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إنقاذ 25 سائحاً بعد تعرّض مركب سفاري لخطر الغرق جنوب مرسى علم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابراهيم جادلله
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إنقاذ 25 سائحاً بعد تعرّض مركب سفاري لخطر الغرق جنوب مرسى علم

في حادثة طارئة وقعت بمنطقة قطعة الشرم جنوب مدينة مرسى علم، تمكّن مركز الغوص "شمس علم" بالتعاون مع قوات حرس الحدود من إنقاذ 25 سائحاً من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى مواطن مصري، بعد أن تعرّض مركب سفاري لخطر الغرق نتيجة تحطم أحد الألواح الخشبية في مقدمة المركب بفعل الأمواج العاتية.

أرسل المركب المتضرر إشعاراً فورياً بطلب النجدة، ما دفع قوات حرس الحدود إلى إرسال تعليمات عاجلة لأقرب مركز غوص في المنطقة، حيث استجاب مركز "شمس علم" بسرعة، وأرسل فريق إنقاذ توجه إلى موقع الحادث لاحتواء الأزمة وسحب السياح إلى بر الأمان.

نجحت عملية الإنقاذ في السيطرة على تدفق المياه داخل المركب، خاصة أن اللوح المكسور كان في الجزء العلوي، مما ساعد على تقليل فرص الغرق حتى وصول المساعدة. تم نقل السياح إلى مركز "شمس علم" لتلقي الدعم اللازم، بينما يجري متابعة المركب وسلامته.

تعد هذه الحادثة مثالاً على سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية، مما أسهم في الحفاظ على أرواح الركاب وسلامتهم.

البحر الأحمر مرسى علم غرق مركب إنقاذ سياح شمس علم إنقاذ سياح أجانب

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