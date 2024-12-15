محلل سياسي: إدارة ترامب ستتوافق مع نتنياهو في الكثير من المخططات

قال المحلل السياسي، أحمد زكارنة، إن حماس لم تكن السبب المباشر لتعطيل أي صفقة ولكن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وهذا باعتراف حتى الخصوم السياسيين في الداخل الإسرائيلي واعتراف الكثير من الوسطاء والمنظومة الدولية.

وأضاف «زكارنة»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجميع يقول أن نتنياهو هو من عطل طيلة هذه الفترة الماضية واشترى الوقت وصولًا للحظة التي نحن فيها ووصولًا للـ20 من شهر يناير القادم وهو استلام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المسؤولية، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب ستتوافق مع نتنياهو في الكثير من المخططات والمشاريع التي يفكر فيها.

وتابع المحلل السياسي: «حماس كان لديها عدة إشكاليات، ولكن علينا أن ننتبه لعدة أمور وهذه المرة السابعة التي نسمع فيها عن اقترابنا من إبرام صفقة تبادل أسرى ولكن إلى يومًا هذا لم تبرم هذه الصفقة».