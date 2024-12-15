القومي للمرأة ينظم حلقة نقاشية حول الدعم النفسي لضحايا العنف ضد المرأة

نظم المجلس القومي للمرأة ممثلاً في مكتب الشكاوى حلقة نقاشية حول الدعم النفسى لضحايا العنف ضد المرأة" وذلك بحضور أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة، والدكتورة سمر فؤاد مديرة إدارة صحة المرأة بالأمانة العامة للصحة النفسية ، والدكتور نبيل القط استشارى الطب النفسى، و الدكتورة شيرين مكاوى أستاذ مساعد بكلية طب القاهرة ، والأستاذة سلمى مصطفى الأخصائى الإجتماعى بوحدة الدعم النفسى الاجتماعى بمكتب الشكاوى ، وبحضور مسئولى مراكز استضافة المرأة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى والأخصائيين الاجتماعين والنفسيين.

أهمية الدعم النفسي فى التعامل مع السيدات ضحايا العنف

وأكدت أمل عبد المنعم أهمية الدعم النفسي فى التعامل مع السيدات ضحايا العنف، واستعرضت جهود مكتب الشكاوى فى هذا الاطار .

فيما استعرضت سلمى مصطفى الدور الذى يقوم به مكتب شكاوى المرأة فى تقديم الدعم النفسى للسيدات ، و قامت بالتعريف بنظام الإحالة للجهات الشريكة فى المجال النفسى والاجتماعى.

وأوضحت الدكتورة سمر فؤاد دور الأمانة فى تقديم الدعم والعلاج النفسى للسيدات ، و عرضت خريطة خدمات مستشفيات الصحة النفسية التابعه للأمانة.

فيما أبرزت الدكتورة شيرين مكاوى دور قسم الطب النفسى بقصر العينى فى تقديم الدعم والعلاج النفسى للسيدات وكيفية الإحالة.

وأشار الدكتور نبيل القط إلى الاضطرابات النفسية التى تعانى منها السيدات وكيفية التعرف على الأعراض النفسية التى تستلزم حصول السيدة على دعم نفسى متخصص.