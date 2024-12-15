نشرة الفن| تطور مفاجئ في حالة نبيل الحلفاوي الصحية.. وملك أحمد زاهر: «القوام المثالي بـ3 ملايين جنيه»

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية:

فقد الوعي | تطور مفاجئ في حالة نبيل الحلفاوي الصحية

وصلت حالة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي إلى تطور مثير ومقلق بعد دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات.

3 ملايين جنيه لـ قوام مثالي | تصريح صادم من ملك أحمد زاهر

تصدرت الفنانة ملك أحمد زاهر مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية؛ بسبب فقدانها الوزن بشكل ملحوظ.

الفنان محمود حافظ يعلن اختراق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي

كشف الفنان محمود حافظ عن تعرض جميع حساباته على السوشيال ميديا للسرقة، مؤكدا أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية.

محتاج تقف وقفة مع نفسك .. بدرية طلبة توجه رسالة غامضة

وجهت الفنانة بدرية طلبة رسالة غامضة تحدثت فيها عن الظلم الذي يتعرض له البعض بسبب حقد نفوس الآخرين.