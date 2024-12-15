"إيه بي سي نيوز" الأمريكية تدفع 15 مليون دولار لـ ترامب

وافقت شبكة "إيه بي سي نيوز" على دفع 15 مليون دولار لصالح مكتبة دونالد ترامب الرئاسية لتسوية دعوى قضائية تتعلق بتصريح غير دقيق من المذيع جورج ستيفانوبولوس على الهواء، حيث ادعى أن الرئيس المنتخب تم إدانته مدنيا بتهمة اغتصاب الكاتبة إي جان كارول.

كما تقوم الشبكة الاخبارية الامريكية بنشر ملاحظة على موقعها الإلكتروني تعرب فيها عن أسفها بشأن هذا الادعاء في فقرة بثت في 10 مارس في برنامج "ذيس ويك "، وفقا لوثيقة تسوية تم نشرها اليوم السبت.

كان ترامب قد رفع دعوى تشهير ضد ستيفانوبولوس والشبكة بعد بث الفقرة. كما ستدفع (إيه بي سي) مليون دولار أخرى كرسوم قانونية لمحامي ترامب كجزء من التسوية.