بينهم 2 من قوات الأمن.. مقتـ.ـل 5 أشخاص خلال إطلاق نار في فرنسا

لقى 5 أشخاص على الأقل مصرعهم بينهم اثنان من أفراد الأمن، السبت، جراء إطلاق نار في مواقع مختلفة قرب مدينة دونكيرك شمالي فرنسا.

وقالت وسائل إعلام فرنسية نقلًا عن مصدر بالشرطة، إن "5 أشخاص قتلوا بالرصاص في بلدة بلدة لون بلاج بالقرب من دونكيرك"، حيث يقع مخيم يضم مئات المهاجرين.

وأضافت أن الضحايا هم اثنين من قوات إنفاذ القانون، واثنين من المهاجرين، قتلوا في موقعين مختلفين.

وأوضحت أن المشتبه به سلم نفسه لقوات "الدرك" التي قامت باحتجازه، وأنه اعترف بارتكاب جريمة قتل خامسة.

ولم تكشف السلطات مزيد من التفاصيل بشأن دوافع المشتبه به، لكنها أوضحت أنه تم استهداف أفراد الأمن أثناء قيامهم بدورية في المنطقة.