حالة الطقس في مصر.. منخفض جوي يضرب البلاد وهذه درجات الحرارة اليوم

توقعت الأرصاد الجوية، تعرض البلاد خلال اليومين القادمين لانخفاض درجات الحرارة وعدم استقرار في الأحوال الجوية خلال فترات الليل والنهار.

الأحوال الجوية في مصر

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية"، على قناة “إم بي سي مصر”، إنه من المتوقع أن تتكاثر الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وتوقعت غانم، تعرض مصر خلال الأيام المقبلة إلى منخفض جوي تكون بداية من يوم الثلاثاء والتي سينتج عنه انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وأردفت: "سيحدث مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل في بعض الأيام إلى نحو 18 درجة في فترة النهار، وستصل ليلا إلى نحو 10 درجات، وأقل من 10 بالمدن الجديدة".

واسترسلت: "فرص الأمطار ستكون موجودة بشكل تدريجي بداية من يوم الثلاثاء على السواحل الشمالية الغربية، تمتد إلى المحافظات الداخلية مع يومي الأربعاء والخميس".

حالة الطقس اليوم

في نفس السياق، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمالي الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للدفء على جنوبي الصعيد، في حين يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمالي الصعيد ووسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية فتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على جنوبي سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.