وفاة شاب متأثرا بإصابته في حريق شقة سكنية بالمحلة

شهدت غرفة العناية المركزة بمستشفي المحلة العام في محافظة الغربية صباح اليوم وفاة زوج شاب يدعي محمود.م، الشهير بـ"رزه"، عقب معاناة ظلت خمسة أيام في العناية المركزة بمستشفى المحلة العام.

وكان قد أصيب بحروق شديدة بلغت نسبتها 85% جراء انفجار أسطوانة غاز منزلي داخل منزله بمنطقة أرض الزغل .

وتعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة أرض الزغل التابعة لدائرة القسم، بسماع دوي انفجار أسطوانة غاز منزلي وأسفر عن إصابة أسرة كاملة بحروق متفرقة ومختلفة.

كما انتقلت قوة أمنية من الحماية المدنية وقوات الشرطة، من الأجهزة التنفيذية، وسيارات الإسعاف، إلى محل الواقعة، وجرى فرض كاردون أمني، خشية أن يصاب أحد من المواطنين.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، اندلاع النيران بالطابق الأول من منزل مكون من ثلاث طوابق بسبب انفجار أسطوانة غاز، أسفرت عن إصابة شخص يُدعي "محمود.م" بحروق شديدة بلغت 85%، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم وزوجته بنسبة حروق 50 وطفلين إصابات خفيفة وتم نقلهم لمركز الحروق بزفتي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بإنهاء تصريح دفن الجثة .