قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السويسري كريستيان جروس مديرا فنيا للزمالك
41 ألف عسكري و241 دبابة خسائر الأوكرانيين بمحور كورسك
آخر منشور لنبيل الحلفاوي قبل وفاته بأيام على «إكس»
“النواب” يوافق على حوكمة "الدعم النقدي" ويقر إجراءات مشددة ضد المخالفين
حيثيات المحكمة تكشف كيفية سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف
بعد وفاة نبيل الحلفاوي .. تفاصيل مرض أيامه الأخيرة
رسميا.. إسرائيل تقدم استئنافا بالجنائية الدولية ضد مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت
وزير المالية: خفض الدين الخارجي لمؤسسات الدولة إلي 79 مليار دولار
وفاة نبيل الحلفاوي.. قبطان "إكس" الذي عشق نسر الأهلي وامتنع عن الظهور الإعلامي
وفاة الفنان نبيل الحلفاوي..تشييع الجثمان بعد العشاء بمسجد الشرطة بزايد
بعد الهزيمة.. الأهلي يوقع غرامة على إمام عاشور لهذا السبب
ربنا استجاب له.. أسرة الفنان نبيل الحلفاوي تكشف عن آخر أمنياته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

لدعم توجهات الدولة.. الغرف التجارية: نصف المستوردين تحولوا إلى قطاع التصنيع

متي بشاي
متي بشاي
ولاء عبد الكريم
×

أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجارة الداخلية من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وتعد أحد محركات العملية الإنتاجية والاستيرادية في مصر. 

وأشار إلى أن مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، منذ شهر أبريل الماضي، موضحًا أن المستوردين تأثروا بشكل كبير بهذه الأزمات قبل هذا التاريخ.

وقال بشاي في تصريحات صحفية اليوم إن السوق المصري شهد تراجعًا كبيرًا في عدد المستوردين، حيث خرج أكثر من 40% من المستوردين من السوق المصري وتخلوا عن بطاقاتهم الاستيرادية. مرجعًا ذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وكذلك التوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل كبير ومباشر على توافر سلاسل الإمداد وتدبير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، بالإضافة إلى مشاكل في فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما تم التغلب عليه حاليًا.

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن البنوك نجحت في تدبير الدولار والقضاء على السوق الموازي للعملات، وتوفير احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية، مشددًا على أن المستورد يسير الآن وفقًا لاتجاه الدولة، حيث أن الاتجاه الحكومي الحالي هو التصنيع، وتنتهج الدولة سياسة واضحة قائمة على توطين الصناعة. 

وأوضح أن المستورد يُعتبر تاجرًا وعمله قائم على توفير عملة لاستيراد بضائع، ويساعده على ذلك حضوره المعارض الخارجية واطلاعه على مدى صلاحية هذه المنتجات المعروضة للسوق المصري، فالمستورد لا يستطيع الدخول بندية مع المصنعين، لأن كل طرف له قطاعه الذي ينجح فيه ويستطيع التعامل معه، وكل قطاع مغلق على نفسه.

وكشف متي بشاي أن نحو نصف المستوردين الذين خرجوا من السوق الاستيرادي المصري اتجهوا إلى التصنيع، مبتدئين بالتجميع، وهي خطوة جيدة لأنها نواة التصنيع الفعلي والتام والتصدير، وهذه خطوات تحتاج إلى وقت وأن تتم بالتدريج، وليست بين ليلة وضحاها.

وعن أهم التحديات التي تواجه المستوردين المصريين، قال متي بشاي إن التحديات قلت كثيرًا بعد تحديد سعر صرف واحد ومرن للدولار، وخضوعه للعرض والطلب، وهذا لا يؤثر بشكل كبير على المستورد، لأن أهم ما يعنيه هو توافر الدولار في البنوك عندما يحتاج إليه، وعدم تعطيله في إتمام عمله.

المستوردين التجارة الداخلية الاقتصاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم

رسميًا الآن| سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15-12-2024

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15 -12- 2024

رسميًا الآن .. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15-12-2024

أمطار

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. تحذير عاجل من الأرصاد

كهربا

هل أفسد كهربا ترتيب الجهاز الفني لمسددي ركلات الترجيح أمام باتشوكا؟.. إعلامي يكشف

سعر الذهب

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الأحد 15-12-2024

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

إجازة نصف العام 2025 بالمدارس |هل غيرت التعليم موعدها ومدتها؟..قرارات نهائية

جدول امتحانات الترم الاول 2025

جداول امتحانات الترم الأول 2025 «ابتدائي وإعدادي وثانوي» | تفاصيل عاجلة

إبراهيم فايق

بنفس الترتيب.. إبراهيم فايق يكشف من وضع قائمة مُسددي ركلات الترجيح بالأهلي

ترشيحاتنا

أرشيفية

تضحية نبيل الحلفاوي تفتح أبواب النجاح ليحيى الفخراني.. ومشهد كاد ينهي حياته

صورة أرشيفية

الاحتـلال يواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

أرشيفية

القاهرة الإخبارية: مقترح إسرائيلي بتفعيل نظام سلاح آلي في الضفة الغربية

بالصور

بالبيجامة الحمرا .. منة فضالي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

ربنا يتقبل.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة مع يسرا

إلهام شاهين مع يسرا أمام الكعبة
إلهام شاهين مع يسرا أمام الكعبة
إلهام شاهين مع يسرا أمام الكعبة

بفستان مجسم.. ياسمين عبدالعزيز تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة| شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ إنجي المقدم تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

فيديو

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

الاهلى

كواليس التشكيل والقنوات الناقلة .. الأهلي يستعد لمواجهة باتشوكا المكسيكي

الذهب والدولار

3790 جنيها .. تفاصيل سعر الذهب اليوم ومفاجأة بعيار 21

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لردع كل من يهدد أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: سباق الذكاء الاصطناعي وتحذير أخير

المزيد