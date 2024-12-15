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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع المدير الإقليمي لـ"الهابيتات" مجالات التعاون

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش
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استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الأحد الدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وأحمد رزق مدير مكتب " الهابيتات" بالقاهرة بحضور المهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية ود.سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية وعدد من فريق الهابيتات بالقاهرة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، مشيدة بمستوي التعاون والتنسيق الذى وصلت إليه العلاقات بين الجانبين والتي تكللت بنجاح تنظيم فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشر التى استضافتها مدينة القاهرة فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الماضى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وخروج المنتدي بصورة مشرفة للدولة المصرية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ترحيب الوزارة للبناء على بعض المبادرات والنتائج ومخرجات الجلسات الخاصة بالمنتدي الحضرى العالمى في مجالات التنمية الحضرية والعمرانية والتنموية والملفات الخاصة بالمدن على أرض المحافظات .

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا هداية على أهمية الدور الذى لعبته وزارة التنمية المحلية في نجاح استضافة مصر للمنتدي الحضرى بالقاهرة وتقديم كل الدعم اللازم على كافة المستويات بما ساهم في خروج تلك النسخة بصورة تليق بالأمم المتحدة ومصر .

وأعربت المدير الإقليمي لبرنامج الهابيتات عن استعدادها للتعاون مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة القادمة لتنفيذ أية مبادرات أو برامج أو مشروعات على أرض المحافظات المختلفة وبصفة خاصة في مجالات عمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .

وشهد اللقاء استعراض عدد من الأفكار والمقترحات التي يمكن التعاون المشترك فيها بين الجانبين على أرض محافظات الوجه البحري والقبلى خاصة في مجالات التطوير الحضرى والمجالات التنموية وتطوير المناطق الغير مخططة ومشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتنسيق الحضارى ، وكذا نقل التجارب والخبرات المصرية إلى بعض الدول الأفريقية خاصة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " عبر مكاتب "الهابيتات" الإقليمية في أفريقيا .

وأكدت د.منال عوض على أهمية الشراكة القائمة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدعم تحسين الوصول إلي  الخدمات المحلية وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية بصورة أفضل للمجتمعات المحلية ودعم الإدارة المحلية علي مستوي المدن وبناء ورفع قدرات العاملين .

التنمية المحلية منال عوض الهابيتات

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