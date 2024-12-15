صن داونز يستعيد توازنه في دوري الأبطال بالفوز على الرجاء المغربي

حقق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الفوز على الرجاء الرياضي المغربي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024-2025.

سجل هدف صن داونز الوحيد إيكرام راينيرز في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع صن داونز رصيده للنقطة 5 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، وتوقف رصيد الرجاء عند النقطة 1 في ذيل المجموعة.

أعلن المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو، المدير الفني لنادي الرجاء الرياضي المغربي، ومواطنه ميجيل كاردوزو، مدرب فريق صن داونز الجنوب أفريقي، تشكيل الفريقين في المواجهة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024-2025.

وجاء تشكيل الرجاء المغربي كالتالي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

الدفاع: عبد الكريم باعدى، عبد الله خليفي، بوشعيب عراسي، محمد بولكسوت.

الدفاع: آدم النفاتي، بودا محسن، فيديريكو بيكورو.

الهجوم: نوفل الزرهوني، يونس نجاري، محمد زريدة.

بينما جاء تشكيل صن دوانز كالاتى:

حراسة المرمى : رونوين ويليامز.

الدفاع: ديفاين لونجا، تيبوهو موكوينا، خوزة.

الوسط:ليبوسا، كوستا، مايما، خوليسو موناو.

إكرام راينرز، مارسيلو أليندي، سفيليل مخوليس.