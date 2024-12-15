مجموعة الزمالك.. بلاك بولز يضرب إنيمبا بثلاثية بالكونفدرالية

حقق فريق بلاك بولز الموزمبيقي فوزًا كبيرًا على إنيمبا النيجيري بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب دو زيمبيتو، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية موسم 2024-2025.

بهذا الانتصار، يرفع بلاك بولز رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بينما يتذيل إنيمبا الترتيب بنقطة واحدة.

يتصدر الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثاني. الزمالك والمصري حققا فوزًا وتعادلًا لكل منهما، بينما بلاك بولز بدأ مشواره بالخسارة أمام الزمالك 0-2، ثم تعادل مع المصري 1-1 قبل أن يحقق فوزه الأول على إنيمبا.

من جهته، بدأ إنيمبا بخسارتين أمام المصري وبلاك بولز وتعادل مع الزمالك.

بلاك بولز يتصدر حاليًا الدوري الموزمبيقي برصيد 51 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث حقق 15 انتصارًا وتعادل في 6 مواجهات وخسر مرة واحدة.

متوسط أعمار لاعبيه يبلغ 24 عامًا و9 أشهر، وتبلغ قيمته التسويقية 250 ألف يورو.

أما إنيمبا، فيحتل المركز السابع في الدوري النيجيري برصيد 22 نقطة من 14 مباراة، ويبلغ متوسط أعمار لاعبيه 24 عامًا وقيمته التسويقية 575 ألف يورو.

شهدت المباراة تفوقًا واضحًا لبلاك بولز الذي استغل عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول في البطولة.

أما إنيمبا، فقد واجه صعوبات كبيرة في السيطرة على مجريات اللقاء، ما جعله يتكبد خسارته الثانية في دور المجموعات.