خبير استراتيجي: إسرائيل لاتترك أرضا تحتلها إلا بالقوة العسكرية

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن إسرائيل دمرت سلاح استراتيجي لسوريا مثل منظومات الدفاع الجوي والطائرات وهي منظومات عالية القيمة وثمنها عالي جدا.



وأضاف «الحلبي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل دمرت قواعد قوية في سوريا وبناءها يستغرق سنوات طويلة وتكلفتها عالية جدا، فضلا عن وتمدير مراكز الأبحاث"، معقبا: "تم تدمير الجيش السوري".

وأشار اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إلى أن وضع الاقصاد السوري صعب والمبالغ التي يحتاجها الجيش طائلة"، موضحا أن احتلال إسرائيل لجبل الشيخ كام حلم كبير جدا.

أوضح أن إسرائيل إذا احتلت أرض لا تتركها إلا بالقوة العسكرية، متسائلا: "أين قوة الجيش السوري التي ستحرر الأرض"، معقبا: "انتهى عصر المقاربة والمواربة".