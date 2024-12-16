قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على متنها دبلوماسيون.. طائرة روسية تغادر قاعدة حميميم في سوريا
أهداف مشروع قانون رسوم التفتيش البحري قبل مناقشته اليوم
معتمد جمال: كنت مرشحا لتدريب الزمالك ولا أقبل بمركز الرجل الثاني
بريطانيا: نجري اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام في سوريا
اجتماع عاجل في الأهلي بين الخطيب وكولر ولجنة التخطيط
أبو العينين يشهد افتتاح معرض نيبو للذهب والمجوهرات 2024.. صور
برشلونة يواصل الترنح في الدوري الإسباني بخسارته أمام ليجانيس
الأعنف منذ 2012.. غارات إسرائيلية مكثفة على الساحل السوري | فيديو
استشاري مناعة: يجب تجنب تناول الأدوية من دون وصفة طبية
هربا من بطش زوجها.. سيدة تقفز من الطابق الثالث بالغربية
ركلة أوقعته في المحظور.. هل عاقب الأهلي إمام عاشور بغرامة كبيرة؟
حقيقة تسديد كهربا لركلة الجزاء أمام باتشوكا بترتيب عكس المسموح به
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

ريلمي تكشف عن هاتف Realme C75 4G الجديد بمواصفات قوية وسعر مناسب

Realme C75 4G
Realme C75 4G
×

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتفها الذكي الاقتصادي الجديد Realme C75 4G في بنجلاديش وقريبة في عدد من الدول العربية. 

يوفر الهاتف مزيجًا قويًا من الأداء المتميز وعمر البطارية الطويل والميزات المتقدمة، وكل ذلك بسعر منافس يبلغ بـ 8,497 جنيه  لنسخة الـ(8 جيجابايت رام و128 جيجابايت تخزين).

تصميم ومتانة

وحسب “mobiledokan”، يتميز Realme C75 4G بتصميم أنيق ونحيف بسمك 7.99 ملم ووزن يبلغ 196 جرامًا فقط، مما يجعله مريحًا للاستخدام اليومي.

حاصل الهاتف على شهادتي IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء، ويعد أول جهاز من ريلمي يحصل على شهادة TÜV Rheinland للهواتف الذكية المتينة، مما يضمن أداءه في الظروف القاسية.

شاشة FHD+ بمعدل تحديث 90 هرتز

يأتي الجهاز بشاشة 6.72 بوصة بدقة FHD+ (2400 × 1080 بيكسل) توفر ألوانًا واضحة وحيوية. تدعم الشاشة معدل تحديث 90 هرتز ومعدل استجابة للمس يصل إلى 180 هرتز، مع نسبة شاشة إلى جسم الهاتف تبلغ 91.40%، ما يعزز من تجربة المشاهدة.

أداء قوي بمعالج Helio G92 Max

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G92 Max الذي يقدم أداءً قويًا في المهام المتعددة والألعاب. 

يتميز الهاتف بذاكرة 8 جيجابايت رام مع إمكانية توسيع الديناميكي للذاكرة بمقدار 16 جيجابايت عبر البرامج. بالإضافة إلى ذلك، يوفر مساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، مما يلبي احتياجات تخزين الصور والفيديوهات والتطبيقات بسهولة.

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل مدعومة بالذكاء الاصطناعي بفتحة عدسة f/1.8، مما يضمن صورًا حادة وتفاصيل دقيقة. توفر الكاميرا أوضاع تصوير متعددة، مثل الوضع الليلي، والبانواما، والوضع الاحترافي، والتصوير عالي الدقة.
أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم ميزات مثل وضع الجمال وتسجيل الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

بطارية عملاقة بقدرة 6000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 45 واط

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير توفر عمرًا طويلًا للاستخدام اليومي. يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 45 واط عبر منفذ USB Type-C، مما يتيح شحن البطارية بشكل سريع وتقليل فترات التوقف.

اتصال وبرمجيات

يدعم Realme C75 4G اتصال الجيل الرابع المزدوج، وشبكات Wi-Fi 5، وتقنية Bluetooth 5.0 لتوفير تجربة اتصال سلسة. كما يدعم أنظمة الملاحة مثل GPS وGLONASS وQZSS لتحديد المواقع بدقة.
يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 14 مع واجهة Realme UI 5.0، التي توفر تجربة سلسة وقابلة للتخصيص.

محتويات العلبة

يتضمن صندوق الهاتف العناصر التالية:

هاتف Realme C75.

واقي شاشة (مثبت مسبقًا).

محول شحن.

كابل USB Type-C.

دبوس درج شريحة SIM.

دليل استخدام سريع.

بطاقة ضمان.

غطاء حماية للهاتف.

يمثل Realme C75 4G خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن قيمة عالية مقابل المال، مما يجعله منافسًا قويًا في فئة الهواتف الاقتصادية في بنغلاديش.

Realme شركة ريلمي Realme C75 4G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

“النواب” يوافق على حوكمة "الدعم النقدي" ويقر إجراءات مشددة ضد المخالفين

جدول امتحانات نصف العام 2025 الجيزة

جدول امتحانات نصف العام 2025 بمحافظة الجيزة لجميع الصفوف | صور

موعد صرف معاشات يناير 2025

بعد قرار رفع الحد الأدنى رسميًا.. موعد صرف معاشات يناير 2025

خالد يوسف وزوجته شاليمار الشربتلي

حيثيات المحكمة تكشف كيفية سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

مع دخول العام الجديد .. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية

مع قرب 2025.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية (عائد يصل 39%)

منة فضالي

بالبيجامة الحمرا .. منة فضالي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

الدعم النقدي

حالات وقف الدعم النقدي بعد قرار النواب .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الأكل الصحي

ماذا يحدث عندما يتحول الأكل الصحي إلى هوس؟ لن تتوقع

هنا الزاهد

هنا الزاهد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة في السعودية| شاهد

قلة النوم

هل قلة النوم تعرض الصحة العقلية للخطر؟ مفاجأة

بالصور

ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار برشاقتها | صور

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بعد وفاة أسرة كاملة.. أول صور من حريق شقة المنيل| شاهد

حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل

ياسمين عبد العزيز في موقف محرج بسبب حقيبتها| تفاصيل

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

يرقد من شهر في المستشفى.. مرض غامض يصيب ابن عمرو وهبة

عمرو وهبة
عمرو وهبة
عمرو وهبة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد