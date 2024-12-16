ريلمي تكشف عن هاتف Realme C75 4G الجديد بمواصفات قوية وسعر مناسب

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتفها الذكي الاقتصادي الجديد Realme C75 4G في بنجلاديش وقريبة في عدد من الدول العربية.

يوفر الهاتف مزيجًا قويًا من الأداء المتميز وعمر البطارية الطويل والميزات المتقدمة، وكل ذلك بسعر منافس يبلغ بـ 8,497 جنيه لنسخة الـ(8 جيجابايت رام و128 جيجابايت تخزين).

تصميم ومتانة

وحسب “mobiledokan”، يتميز Realme C75 4G بتصميم أنيق ونحيف بسمك 7.99 ملم ووزن يبلغ 196 جرامًا فقط، مما يجعله مريحًا للاستخدام اليومي.

حاصل الهاتف على شهادتي IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء، ويعد أول جهاز من ريلمي يحصل على شهادة TÜV Rheinland للهواتف الذكية المتينة، مما يضمن أداءه في الظروف القاسية.

شاشة FHD+ بمعدل تحديث 90 هرتز

يأتي الجهاز بشاشة 6.72 بوصة بدقة FHD+ (2400 × 1080 بيكسل) توفر ألوانًا واضحة وحيوية. تدعم الشاشة معدل تحديث 90 هرتز ومعدل استجابة للمس يصل إلى 180 هرتز، مع نسبة شاشة إلى جسم الهاتف تبلغ 91.40%، ما يعزز من تجربة المشاهدة.

أداء قوي بمعالج Helio G92 Max

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G92 Max الذي يقدم أداءً قويًا في المهام المتعددة والألعاب.

يتميز الهاتف بذاكرة 8 جيجابايت رام مع إمكانية توسيع الديناميكي للذاكرة بمقدار 16 جيجابايت عبر البرامج. بالإضافة إلى ذلك، يوفر مساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، مما يلبي احتياجات تخزين الصور والفيديوهات والتطبيقات بسهولة.

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل مدعومة بالذكاء الاصطناعي بفتحة عدسة f/1.8، مما يضمن صورًا حادة وتفاصيل دقيقة. توفر الكاميرا أوضاع تصوير متعددة، مثل الوضع الليلي، والبانواما، والوضع الاحترافي، والتصوير عالي الدقة.

أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم ميزات مثل وضع الجمال وتسجيل الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

بطارية عملاقة بقدرة 6000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 45 واط

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير توفر عمرًا طويلًا للاستخدام اليومي. يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 45 واط عبر منفذ USB Type-C، مما يتيح شحن البطارية بشكل سريع وتقليل فترات التوقف.

اتصال وبرمجيات

يدعم Realme C75 4G اتصال الجيل الرابع المزدوج، وشبكات Wi-Fi 5، وتقنية Bluetooth 5.0 لتوفير تجربة اتصال سلسة. كما يدعم أنظمة الملاحة مثل GPS وGLONASS وQZSS لتحديد المواقع بدقة.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 14 مع واجهة Realme UI 5.0، التي توفر تجربة سلسة وقابلة للتخصيص.

محتويات العلبة

يتضمن صندوق الهاتف العناصر التالية:

هاتف Realme C75.

واقي شاشة (مثبت مسبقًا).

محول شحن.

كابل USB Type-C.

دبوس درج شريحة SIM.

دليل استخدام سريع.

بطاقة ضمان.

غطاء حماية للهاتف.

يمثل Realme C75 4G خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن قيمة عالية مقابل المال، مما يجعله منافسًا قويًا في فئة الهواتف الاقتصادية في بنغلاديش.