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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ديني

رمضان عبد المعز: كلام سيدنا النبى بيطمنا ويعلمنا منخافش من بكرة

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
إيمان طلعت
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قال الدكتور رمضان عبد المعز الداعية الاسلامى: إن كلام سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم يجعلنا نستريح ويطمئن كل من يخاف من الغد، ويعلمنا أنه "قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، وقنعه الله بما آتاه" أي يكون لديه حالة من الرضا.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج لعلهم يفقهون: القناعة كنز لا يفنى، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من يأخذ عنى 5 كلمات يعرفهن ويعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن “ وأبو هريرة من أكثر الصحابة نقلا للأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أنا يارسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ”اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، أحب للناس كما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب.

فيما أكد الشيخ رمضان عبد المعز ، الداعية الإسلامي، أن من يقرأ القرآن يجد قوله تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ»، وأفلح فعل ماضٍ ويسبقها قد للتأكيد يعنى هي فعل مؤكد، قائلاً: "لو الناس مكروبة وشايلة الهم وخائفة من بكره علينا تذكر كلام النبي والله نستريح مجرد أن نسمعه".

وطالب عبد المعز، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» بضرورة تطبيق كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-، مضيفا: "لو طبقنا كلامه وكان منهجنا هيكون ايه الحل أنه لو نطيع النبي نهتدي"، واستشهد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه" يعنى عنده قناعة ورضا بما قسم الله له ولو فعل يكون أغنى الناس.

ووجه رسالة قائلاً: «ابعد عن الحرام وأي حاجة حرام ابعد عنها وارضى بما قسم الله عز وجل لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكون مؤمناً وحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب كما كانت النصيحة في الحديث النبوي».

رمضان عبد المعز سيدنا النبى القناعة كنز لا يفنى اتق المحارم

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