قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على متنها دبلوماسيون.. طائرة روسية تغادر قاعدة حميميم في سوريا
أهداف مشروع قانون رسوم التفتيش البحري قبل مناقشته اليوم
معتمد جمال: كنت مرشحا لتدريب الزمالك ولا أقبل بمركز الرجل الثاني
بريطانيا: نجري اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام في سوريا
اجتماع عاجل في الأهلي بين الخطيب وكولر ولجنة التخطيط
أبو العينين يشهد افتتاح معرض نيبو للذهب والمجوهرات 2024.. صور
برشلونة يواصل الترنح في الدوري الإسباني بخسارته أمام ليجانيس
الأعنف منذ 2012.. غارات إسرائيلية مكثفة على الساحل السوري | فيديو
استشاري مناعة: يجب تجنب تناول الأدوية من دون وصفة طبية
هربا من بطش زوجها.. سيدة تقفز من الطابق الثالث بالغربية
ركلة أوقعته في المحظور.. هل عاقب الأهلي إمام عاشور بغرامة كبيرة؟
حقيقة تسديد كهربا لركلة الجزاء أمام باتشوكا بترتيب عكس المسموح به
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار محافظة القليوبية| جامعة بنها الأولى محليا في معيار الطاقة.. الإعدام للمتهمين بقــ.تل شخص بسبب السرقة

التصنيف الإندونيسي للجامعات الخضراء
التصنيف الإندونيسي للجامعات الخضراء
×

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة.
جامعة بنها الأولى محليا بمعيار الطاقة وضمن أفضل 5 جامعات في أفريقيا
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة أن جامعة بنها حافظت على ترتيبها الإقليمي ضمن أفضل خمس جامعات على مستوى مصر وأفريقيا، وفقاً للتصنيف الإندونيسي للجامعات الخضراء الصديقة للبيئة جرين متريك UI GreenMetric لعام 2024 حيث احتلت الجامعة الترتيب الرابع محليا وأفريقيا، وصنفت من أفضل 500 جامعة عالميا لتحتل الترتيب 351 ضمن 1477 جامعة حول العالم من 95 دولة، بزيادة 294 جامعة و10 دول شاركت هذا العام بذلك التصنيف.
الإعدام والمشدد للمتهمين بقتل شخص بسبب السرقة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا لعاطل وكذلك السجن المشدد لمدة 15 عاما لعامل وسائق، لاتهامهم بقتل شخص تدخل لمنعهم من سرقة البضاعة من صندوق سيارة نقل أعلى كوبري مسطرد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه.
لعرضه على الطب النفسي .. تأجيل محاكمة المتهم بقـ.ـتل والده في القليوبية
قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة في محافظة القليوبية تأجيل محاكمة مندوب مبيعات متهم بقتل والده وذلك بسبب خلافات بينهما في الخانكة لجلسة دور فبراير المقبل للعرض على الطيبب النفسي.
وتضمن أمر احالة المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه قتل عمدًا المجني عليه "ظ ش ع" مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على اثر وجود خلافات فيما بينهما توجه إلى حيث مكان تواجد المجني عليه حتى سدد له عدة طعنات في أماكن متفرقة بجسده مستخدما سلاح أبيض مطواة أعده لذلك الغرض محدثة إصابته التي أودت بحياته .
ضبط 17 أكلاشيه وأختام بحوزة تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية
ضبطت مديرية أمن القليوبية  شخصين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية وتم التحفظ على المتهمان وبحوزتهما 17 اكلاشيه وأختام لجهات مختلفة وجهازين كمبيوتر محمول "لاب توب" يحويان أدلة تُشير إلى نشاطهما الإجرامى و أوراق و شهادات ومستندات مزورة و مجموعة من الخامات التى تُستخدم فـى نشاطهما و مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

القليوبية بنها أخبار محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

“النواب” يوافق على حوكمة "الدعم النقدي" ويقر إجراءات مشددة ضد المخالفين

جدول امتحانات نصف العام 2025 الجيزة

جدول امتحانات نصف العام 2025 بمحافظة الجيزة لجميع الصفوف | صور

موعد صرف معاشات يناير 2025

بعد قرار رفع الحد الأدنى رسميًا.. موعد صرف معاشات يناير 2025

خالد يوسف وزوجته شاليمار الشربتلي

حيثيات المحكمة تكشف كيفية سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

مع دخول العام الجديد .. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية

مع قرب 2025.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية (عائد يصل 39%)

منة فضالي

بالبيجامة الحمرا .. منة فضالي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

الدعم النقدي

حالات وقف الدعم النقدي بعد قرار النواب .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

التصنيف الإندونيسي للجامعات الخضراء

أخبار محافظة القليوبية| جامعة بنها الأولى محليا في معيار الطاقة.. الإعدام للمتهمين بقــ.تل شخص بسبب السرقة

محافظة الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد| وزير الري يبحث موقف وضوابط استخدام المياه الجوفية.. والجامعة تسلم دراجات هوائية للطلاب الفائزين بمسابقة صحتنا من صحة كوكبنا

جانب من ورشة العمل باسوان

رفع كفاءة العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة بأسوان

بالصور

ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار برشاقتها | صور

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بعد وفاة أسرة كاملة.. أول صور من حريق شقة المنيل| شاهد

حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل

ياسمين عبد العزيز في موقف محرج بسبب حقيبتها| تفاصيل

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

يرقد من شهر في المستشفى.. مرض غامض يصيب ابن عمرو وهبة

عمرو وهبة
عمرو وهبة
عمرو وهبة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد