أخبار محافظة القليوبية| جامعة بنها الأولى محليا في معيار الطاقة.. الإعدام للمتهمين بقــ.تل شخص بسبب السرقة

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة.

جامعة بنها الأولى محليا بمعيار الطاقة وضمن أفضل 5 جامعات في أفريقيا

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة أن جامعة بنها حافظت على ترتيبها الإقليمي ضمن أفضل خمس جامعات على مستوى مصر وأفريقيا، وفقاً للتصنيف الإندونيسي للجامعات الخضراء الصديقة للبيئة جرين متريك UI GreenMetric لعام 2024 حيث احتلت الجامعة الترتيب الرابع محليا وأفريقيا، وصنفت من أفضل 500 جامعة عالميا لتحتل الترتيب 351 ضمن 1477 جامعة حول العالم من 95 دولة، بزيادة 294 جامعة و10 دول شاركت هذا العام بذلك التصنيف.

الإعدام والمشدد للمتهمين بقتل شخص بسبب السرقة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا لعاطل وكذلك السجن المشدد لمدة 15 عاما لعامل وسائق، لاتهامهم بقتل شخص تدخل لمنعهم من سرقة البضاعة من صندوق سيارة نقل أعلى كوبري مسطرد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه.

لعرضه على الطب النفسي .. تأجيل محاكمة المتهم بقـ.ـتل والده في القليوبية

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة في محافظة القليوبية تأجيل محاكمة مندوب مبيعات متهم بقتل والده وذلك بسبب خلافات بينهما في الخانكة لجلسة دور فبراير المقبل للعرض على الطيبب النفسي.

وتضمن أمر احالة المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه قتل عمدًا المجني عليه "ظ ش ع" مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على اثر وجود خلافات فيما بينهما توجه إلى حيث مكان تواجد المجني عليه حتى سدد له عدة طعنات في أماكن متفرقة بجسده مستخدما سلاح أبيض مطواة أعده لذلك الغرض محدثة إصابته التي أودت بحياته .

ضبط 17 أكلاشيه وأختام بحوزة تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية

ضبطت مديرية أمن القليوبية شخصين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية وتم التحفظ على المتهمان وبحوزتهما 17 اكلاشيه وأختام لجهات مختلفة وجهازين كمبيوتر محمول "لاب توب" يحويان أدلة تُشير إلى نشاطهما الإجرامى و أوراق و شهادات ومستندات مزورة و مجموعة من الخامات التى تُستخدم فـى نشاطهما و مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق