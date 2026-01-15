3 مرشحين جدد على منصب النقيب العام.. ومفاجأة تنتظر مهندسي البحر الأحمر

قال المهندس ماجد المغربي، رئيس لجنة تلقي أوراق طلبات الترشح لانتخابات نقابة المهندسين بالنقابة العامة، إن اللجنة تلتزم التزامًا كاملًا بقرارات اللجنة العليا للانتخابات، وعلى رأسها عدم قبول أي طلبات تحويل من نقابة إلى أخرى، وذلك وفقًا لآخر تحديث لبيانات العضوية حتى 31 ديسمبر 2025.

وأشار المغربي إلى أن الانتخابات النقابية الجارية ستشهد انتخاب أول مجلس لنقابة المهندسين بمحافظة البحر الأحمر، في خطوة تعكس التوسع التنظيمي للنقابة وتعزيز التمثيل النقابي بالمحافظات.

انتخابات نقابة المهندسين المصرية 2026

وأوضح رئيس لجنة تلقي الطلبات أن أعمال استقبال طلبات الترشح تسير منذ فتح باب التقديم في 11 يناير الجاري بشكل منتظم، دون رصد أي تجاوزات تُذكر، مؤكدًا التزام جميع الأطراف بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكد أن لجنة تلقي الطلبات تواصل عملها طوال أيام الأسبوع بالنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، بما في ذلك أيام العطلات، حيث تُفتح أبواب النقابات من السبت إلى الجمعة لتلقي طلبات الترشح، وذلك حتى غلق باب الترشح رسميًا يوم 25 يناير الجاري.

وأضاف المغربي، أن يوم الأربعاء شهد تقدم ثلاثة مرشحين جدد على منصب نقيب المهندسين، وهم: مجدي محمد مسعد، سامي فهمي ترك، صالح محمود صالح، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المرشحين على منصب النقيب العام إلى 16 مرشحًا.

وأوضح أن آخر إحصائيات اليوم الرابع لتلقي طلبات الترشح أظهرت، تقدم 73 مرشحًا على منصب الأعضاء المكملين، و78 مرشحًا على منصب رئيس النقابة الفرعية، و336 مرشحًا على منصب عضو مجلس النقابات الفرعية، و129 مرشحًا على عضوية مجلس الشعبة فوق السن، و89 مرشحًا على عضوية مجلس الشعبة تحت السن، وذلك للمناصب النقابية الشاغرة.

من جانبه قام المهندس محمد ثروت فتح الباب، عضو اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، بزيارة تفقدية إلى محافظتي الإسماعيلية والسويس، لمتابعة أعمال تلقي أوراق الترشح والوقوف على انتظام الإجراءات داخل اللجان الانتخابية، وذلك في ظل استمرار فتح باب الترشح لليوم الرابع على التوالي.

لجنة انتخابات المهندسين تزور المحافظات

وشملت الزيارة تفقد لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين بالإسماعيلية، حيث كان في استقباله المهندس محمد كامل خليفة، رئيس لجنة انتخابات النقابة الفرعية بالإسماعيلية، وأعضاء اللجنة، واطّلع على آليات استقبال وفحص طلبات الترشح وسير العمل داخل اللجنة، بما يضمن الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وأشاد عضو اللجنة العليا بحُسن التنظيم داخل اللجنة، وسلاسة الإجراءات، والتعامل المنضبط مع المتقدمين، مؤكدًا أن العمل يسير وفق خطة واضحة تعكس جاهزية اللجنة وكفاءة القائمين عليها.

كما قام المهندس محمد ثروت فتح الباب بزيارة اللجنة الانتخابية بنقابة المهندسين بالسويس، حيث كان في استقباله المهندس محمد علي يوسف، رئيس اللجنة الانتخابية بالسويس، وأعضاء اللجنة، واطّلع على انتظام عملية تلقي طلبات الترشح، ومستوى التنظيم الإداري والفني داخل اللجنة.

وأثنى خلال جولته على الجهود المبذولة من أعضاء اللجنة والعاملين بها، مشيرًا إلى أن الأداء يعكس التزامًا كاملًا بتطبيق اللوائح والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد عضو اللجنة العليا للانتخابات خلال جولته أهمية الالتزام بالدقة والانضباط في تلقي وفحص أوراق الترشح، وسرعة إنهاء الإجراءات، بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ويضمن حسن سير العملية الانتخابية في مختلف النقابات الفرعية.

لافتًا إلى أن العملية الانتخابية في لجنتي الإسماعيلية والسويس تسير بخطوات جيدة ومنضبطة، وسط أجواء منظمة تعكس وعي القائمين على العملية الانتخابية وحرصهم على خروجها بصورة مشرفة.

كما أعرب عن سعادته بمستوى التنظيم والتعاون بين أعضاء اللجان، مؤكدًا أن تلك الجهود تسهم في إنجاح العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المهندسين في نزاهتها وشفافيتها.