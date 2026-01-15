قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين
هيثئة البث الإسرائيلية: باقون في الخط الأصفر حتي نزع سلاح حماس
مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي
جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة
بـ 500 مليون دولار .. أمريكا تبيع أول دفعة من النفط الفنزويلي
هل يجوز الصيام في شهر رجب بنية التطوع وكفارة اليمين .. الإفتاء توضح
ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الخميس
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة| 214 ألف طالب يمتحنون الكمبيوتر والتربية الفنية
رضا بهلوي: بعد سقوط نظام آيات الله سنعترف بإسرائيل فوراً و ننهي البرنامج النووي
3 مرشحين جدد على منصب النقيب العام.. ومفاجأة تنتظر مهندسي البحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 مرشحين جدد على منصب النقيب العام.. ومفاجأة تنتظر مهندسي البحر الأحمر

تلقي طلبات الترشح بانتخابات نقابة المهندسين
تلقي طلبات الترشح بانتخابات نقابة المهندسين
الديب أبوعلي

قال المهندس ماجد المغربي، رئيس لجنة تلقي أوراق طلبات الترشح لانتخابات نقابة المهندسين بالنقابة العامة، إن اللجنة تلتزم التزامًا كاملًا بقرارات اللجنة العليا للانتخابات، وعلى رأسها عدم قبول أي طلبات تحويل من نقابة إلى أخرى، وذلك وفقًا لآخر تحديث لبيانات العضوية حتى 31 ديسمبر 2025.

وأشار المغربي إلى أن الانتخابات النقابية الجارية ستشهد انتخاب أول مجلس لنقابة المهندسين بمحافظة البحر الأحمر، في خطوة تعكس التوسع التنظيمي للنقابة وتعزيز التمثيل النقابي بالمحافظات.

انتخابات نقابة المهندسين المصرية 2026

وأوضح رئيس لجنة تلقي الطلبات أن أعمال استقبال طلبات الترشح تسير منذ فتح باب التقديم في 11 يناير الجاري بشكل منتظم، دون رصد أي تجاوزات تُذكر، مؤكدًا التزام جميع الأطراف بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكد أن لجنة تلقي الطلبات تواصل عملها طوال أيام الأسبوع بالنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، بما في ذلك أيام العطلات، حيث تُفتح أبواب النقابات من السبت إلى الجمعة لتلقي طلبات الترشح، وذلك حتى غلق باب الترشح رسميًا يوم 25 يناير الجاري.

وأضاف المغربي، أن يوم الأربعاء شهد تقدم ثلاثة مرشحين جدد على منصب نقيب المهندسين، وهم: مجدي محمد مسعد، سامي فهمي ترك، صالح محمود صالح، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المرشحين على منصب النقيب العام إلى 16 مرشحًا.

وأوضح أن آخر إحصائيات اليوم الرابع لتلقي طلبات الترشح أظهرت، تقدم 73 مرشحًا على منصب الأعضاء المكملين، و78 مرشحًا على منصب رئيس النقابة الفرعية، و336 مرشحًا على منصب عضو مجلس النقابات الفرعية، و129 مرشحًا على عضوية مجلس الشعبة فوق السن، و89 مرشحًا على عضوية مجلس الشعبة تحت السن، وذلك للمناصب النقابية الشاغرة.

من جانبه قام المهندس محمد ثروت فتح الباب، عضو اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، بزيارة تفقدية إلى محافظتي الإسماعيلية والسويس، لمتابعة أعمال تلقي أوراق الترشح والوقوف على انتظام الإجراءات داخل اللجان الانتخابية، وذلك في ظل استمرار فتح باب الترشح لليوم الرابع على التوالي.

لجنة انتخابات المهندسين تزور المحافظات 

وشملت الزيارة تفقد لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين بالإسماعيلية، حيث كان في استقباله المهندس محمد كامل خليفة، رئيس لجنة انتخابات النقابة الفرعية بالإسماعيلية، وأعضاء اللجنة، واطّلع على آليات استقبال وفحص طلبات الترشح وسير العمل داخل اللجنة، بما يضمن الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وأشاد عضو اللجنة العليا بحُسن التنظيم داخل اللجنة، وسلاسة الإجراءات، والتعامل المنضبط مع المتقدمين، مؤكدًا أن العمل يسير وفق خطة واضحة تعكس جاهزية اللجنة وكفاءة القائمين عليها.

كما قام المهندس محمد ثروت فتح الباب بزيارة اللجنة الانتخابية بنقابة المهندسين بالسويس، حيث كان في استقباله المهندس محمد علي يوسف، رئيس اللجنة الانتخابية بالسويس، وأعضاء اللجنة، واطّلع على انتظام عملية تلقي طلبات الترشح، ومستوى التنظيم الإداري والفني داخل اللجنة.

وأثنى خلال جولته على الجهود المبذولة من أعضاء اللجنة والعاملين بها، مشيرًا إلى أن الأداء يعكس التزامًا كاملًا بتطبيق اللوائح والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد عضو اللجنة العليا للانتخابات خلال جولته أهمية الالتزام بالدقة والانضباط في تلقي وفحص أوراق الترشح، وسرعة إنهاء الإجراءات، بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ويضمن حسن سير العملية الانتخابية في مختلف النقابات الفرعية.
لافتًا إلى أن العملية الانتخابية في لجنتي الإسماعيلية والسويس تسير بخطوات جيدة ومنضبطة، وسط أجواء منظمة تعكس وعي القائمين على العملية الانتخابية وحرصهم على خروجها بصورة مشرفة.

كما أعرب عن سعادته بمستوى التنظيم والتعاون بين أعضاء اللجان، مؤكدًا أن تلك الجهود تسهم في إنجاح العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المهندسين في نزاهتها وشفافيتها.

انتخابات المهندسين انتخابات نقابة المهندسين تلقي طلبات الترشح نقابة المهندسين نقيب المهندسين اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين نقابة المهندسين بالإسماعيلية نقابة المهندسين بالسويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مجدي طلبة: السنغال تختلف كثيراً عن كوت ديفوار.. والفوز على الأفيال جاء بسبب غرور لاعبيهم

رضا عبد العال

مفيش إمكانيات فنية .. رضا عبد العال يشن هجوما على حسام حسن

خالد الغندور

الفرق كبير.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور غامض

بالصور

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد