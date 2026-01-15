قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رضا بهلوي: بعد سقوط نظام آيات الله سنعترف بإسرائيل فوراً و ننهي البرنامج النووي

رضا بهلوي
رضا بهلوي
فرناس حفظي

أصدر ولي العهد الإيراني المنفي، رضا بهلوي، بيانا مصورا عرض فيه رؤيته لما بعد سقوط نظام آية الله. 

ووفقًا له، فإن الحكومة الجديدة التي  ستشكل في طهران ستعترف فورا بدولة إسرائيل، وتوسع اتفاقيات أبراهام، وتُنهي البرنامج النووي العسكري. 

وأضاف بهلوي: "لتحقيق ذلك، حان الوقت للوقوف إلى جانب الشعب الإيراني، إن سقوط الجمهورية الإسلامية وإقامة حكومة علمانية ديمقراطية في إيران لن يُعيد لشعبي كرامته فحسب، بل سيعود بالنفع على المنطقة والعالم أجمع".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رضا بهلوي، ولي عهد إيران المنفي ونجل الشاه الأخير، "يبدو شخصًا لطيفًا، لكنني لست متأكدًا من أن بلاده ستتقبله كقائد".

وأضاف ترامب في مقابلة مع رويترز: "لا أعرف كيف سيتصرف داخل إيران، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

وفي وقت سابق، وجه ولي العهد الإيراني المنفي، رضا بهلوي ، خطابا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين ، قائلا: "حان وقت العمل" لإنهاء نظام آيات الله.

وأضاف بهلوي: "النظام ضعيف ومُنهك، والشعب مُستعد للإطاحة به، كل ما يحتاجونه هو تحرك من قائد العالم الحر".

وفي تغريدة على شبكة إكس، أضاف بهلوي: "المفاوضات مع هذا النظام الإجرامي، الذي لا يزال يُهدد أمريكا والرئيس، لن تُحقق السلام، لكن التحرك الفوري لدعم هؤلاء المتظاهرين الشجعان سينقذ آلاف الجنود ويُحقق سلاما دائما في المنطقة،هذا ما سيخلده الرئيس ترامب".


 

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

