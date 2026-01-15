مسئول أمريكي: قاذفات بعيدة المدى وضعت بحالة تأهب لتنفيذ ضربات ثانوية بإيران

أفادت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي، أن قاذفات بعيدة المدى وضعت بحالة تأهب لتنفيذ ضربات ثانوية على إيران ويبدو أنه تم تعليق ذلك.

أفادت شبكة NBC أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ فريقه للأمن القومي برغبته في أن يكون أي عمل عسكري أمريكي في إيران حاسماً وسريعاً، لا أن يُشعل حرباً طويلة الأمد تمتد لأسابيع أو شهور، هذا ما أفاد به مصدر أمريكي، وشخصان مطلعان على المناقشات، وشخص مقرب من البيت الأبيض.

وقال أحد المطلعين على المناقشات: "إذا أقدم على أي خطوة، فهو يريدها أن تكون نهائية".

وفي وقت سابق، أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تنبيها أمنيا لموظفيها بشأن السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء في التنبيه أنه في ضوء التوترات الإقليمية، "تواصل السفارة التأكيد لموظفيها والمواطنين الأمريكيين على اتباع الإرشادات الروتينية للحفاظ على الأمن الشخصي والاستعداد، بما في ذلك الاطلاع على أحدث التنبيهات الأمنية وإعادة النظر في خطط السفر تحسبا لأي اضطرابات، واتخاذ القرارات المناسبة لأنفسهم ولأسرهم".

وأشارت السفارة إلى أن وضع الوفد والموظفين والعمليات لم يتغير، وأن الخدمات القنصلية مستمرة كالمعتاد، ويحث التنبيه المواطنين على التأكد من حيازتهم جواز سفر أمريكي ساري المفعول في حال السفر المفاجئ، وأن يكونوا على دراية بمحيطهم وأن يتبعوا تعليمات السلطات المحلية، كما أبلغت السفارة الأمريكية في قطر مواطنيها المقيمين في البلاد بضرورة "الحفاظ على اليقظة".

