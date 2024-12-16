قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الحلم بعد الفجر يتحقق؟.. انتبه لـ7 حقائق لا يعرفها كثيرون
كهربا يدخل في حالة نفسية سيئة بعد مباراة باتشوكا
سعر الدولار رسميًا الآن| آخر تحديث في البنوك اليوم الاثنين 16-12-202
الخطيب طلب ضم حمدي فتحي ..تفاصيل الاتفاق
كيف تختار شريك حياتك؟.. مودة يقدم خطوات عملية للمقبلين على الزواج
مسؤولون إسرائيليون: من الممكن التوصل لاتفاق غزة خلال أسبوعين
خطوات وأماكن استخراج تصريح العمل 2024
أسعار العملات مقابل الجنيه رسميا اليوم الإثنين
حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة إنشاء حساب مزور على مواقع التواصل
صلاة الشروق كم ركعة وماذا يقرأ فيها؟.. انتبه لـ7 حقائق
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
سميرة عبد العزيز لصدى البلد: أتمني تجسيد شخصية كليوباترا على المسرح.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

تجهيزات لكزس GX 2025 الجديدة وسعرها عالميًا .. صور

لكزس GX
لكزس GX
×

تواصل علامة لكزس اليابانية، تعزيز تواجدها في عالم السيارات، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة GX موديل 2025، والتي تقدم بعدد من التحديثات، مع التصميم الخارجي الرياضي، من فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام.

القدرات الفنية للسيارة لكزس GX

تعتمد السيارة لكزس GX موديل 2025 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 10 غيار، مقترن بمحرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3400 سي سي، تيربو مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 349 حصانا وعزم أقصى للدوران يبلغ 649 نيوتن متر.

 لكزس GX

الأداء الفني وتسارع السيارة لكزس GX

تصل السرعة القصوى للسيارة لكزس GX إلى 109 ميل/ساعة، أي ما يعادل 175 كيلومترًا في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة، فيمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 96 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 6.5 ثانية.

 لكزس GX

تجهيزات السيارة لكزس GX

تضم السيارة لكزس GX نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 21 مكبر طراز MARK LEVINSON، أو 10 مكبرات قياسية، بالاضافة إلى وجود فتحة سقف كهربائية، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض التطبيقات الذكية والخرائط قياسها 14 بوصة، ومجموعة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، عجلة قيادة مالتي فانكشن قابلة للتدفئة، مقاعد كهربائية مدعومة بخاصية التدليك إلى جانب التدفئة والتبريد، مكيف هواء أوتوماتيكي، بينما ترتكز على جنوط رياضية المظهر قياسها 20 بوصة.

 لكزس GX

أسعار السيارة لكزس GX موديل 2025 عالميًا 

تبدأ أسعار السيارة لكزس GX موديل 2025 من 65,285 دولار للفئة بريميوم، وبسعر يبدأ من 69,750 دولار أمريكي للفئة بريميوم +، أما فئة LUXURY فتبدأ أسعارها من 77,750 دولار أمريكي.

وتقدم فئة LUXURY+ بسعر يبدأ من 81,750 دولار أمريكي، و 72,930 دولار أمريكي للفئة GX 550 Overtrail، بينما تبدأ أسعار فئة GX 550 Overtrail + من 80,395 دولار أمريكي.

لكزس GX لكزس GX سيارة لكزس GX لكزس GX موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

مع دخول العام الجديد .. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية

مع قرب 2025.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية (عائد يصل 39%)

حريق المنيل

مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بشارع المنيل في القاهرة

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

سعر الدولار

الدولار يتراجع رسميًا الآن في البنوك.. آخر تحديث

سعر السكر

سعر السكر اليوم بعد قرار وزارة التموين رسميًا بخفض ثمنه

حريق شقة المنيل

بعد وفاة أسرة كاملة.. أول صور من حريق شقة المنيل| شاهد

إمام عاشور

ركلة أوقعته في المحظور.. هل عاقب الأهلي إمام عاشور بغرامة كبيرة؟

ترشيحاتنا

طائرات مسيرة

إعلامي: الطائرات المجهولة في سماء أمريكا رسائل من الصين لترامب

سوريا

كاتب صحفي: تخفيف العقوبات على سوريا مرهون بإعادة الإعمار

الإعلامي عمرو الليثي

ولادكم هيعملوا فيكم.. عمرو الليثي يوجه رسالة لأبناء طردوا والدهم

بالصور

ناقد موضة عن فستان شيرين عبد الوهاب في دبي: بدأت تطلع من الستايل الممل

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار برشاقتها | صور

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بعد وفاة أسرة كاملة.. أول صور من حريق شقة المنيل| شاهد

حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل

ياسمين عبد العزيز في موقف محرج بسبب حقيبتها| تفاصيل

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد