تجهيزات لكزس GX 2025 الجديدة وسعرها عالميًا .. صور

تواصل علامة لكزس اليابانية، تعزيز تواجدها في عالم السيارات، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة GX موديل 2025، والتي تقدم بعدد من التحديثات، مع التصميم الخارجي الرياضي، من فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام.

القدرات الفنية للسيارة لكزس GX

تعتمد السيارة لكزس GX موديل 2025 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 10 غيار، مقترن بمحرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3400 سي سي، تيربو مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 349 حصانا وعزم أقصى للدوران يبلغ 649 نيوتن متر.

لكزس GX

الأداء الفني وتسارع السيارة لكزس GX

تصل السرعة القصوى للسيارة لكزس GX إلى 109 ميل/ساعة، أي ما يعادل 175 كيلومترًا في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة، فيمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 96 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 6.5 ثانية.

لكزس GX

تجهيزات السيارة لكزس GX

تضم السيارة لكزس GX نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 21 مكبر طراز MARK LEVINSON، أو 10 مكبرات قياسية، بالاضافة إلى وجود فتحة سقف كهربائية، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض التطبيقات الذكية والخرائط قياسها 14 بوصة، ومجموعة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، عجلة قيادة مالتي فانكشن قابلة للتدفئة، مقاعد كهربائية مدعومة بخاصية التدليك إلى جانب التدفئة والتبريد، مكيف هواء أوتوماتيكي، بينما ترتكز على جنوط رياضية المظهر قياسها 20 بوصة.

لكزس GX

أسعار السيارة لكزس GX موديل 2025 عالميًا

تبدأ أسعار السيارة لكزس GX موديل 2025 من 65,285 دولار للفئة بريميوم، وبسعر يبدأ من 69,750 دولار أمريكي للفئة بريميوم +، أما فئة LUXURY فتبدأ أسعارها من 77,750 دولار أمريكي.

وتقدم فئة LUXURY+ بسعر يبدأ من 81,750 دولار أمريكي، و 72,930 دولار أمريكي للفئة GX 550 Overtrail، بينما تبدأ أسعار فئة GX 550 Overtrail + من 80,395 دولار أمريكي.