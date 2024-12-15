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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

لودفيك زامنهوف طبيب عيون اخترع لغة الإسبرانتو.. ما قصتها؟

لودفيك زامنهوف
لودفيك زامنهوف
رنا أشرف
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لغة الإسبرانتو هي لغة مصطنعة أنشأها الطبيب البولندي لودفيك زامنهوف عام 1887 بهدف أن تكون وسيلة اتصال دولية سهلة التعلم. استلهم زامنهوف فكرة اللغة من تعدد اللغات التي أتقنها، مثل الروسية واليديشية والبولندية والألمانية والفرنسية، بالإضافة إلى دراسته للغات أخرى كالعبرية واللاتينية واليونانية. طموحه كان إنشاء لغة عالمية تُسهم في تجاوز حواجز التواصل بين الشعوب.

 نشأة لغة الإسبرانتو:

بدأ زامنهوف في تطوير الإسبرانتو خلال أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر. بعد عشر سنوات من العمل، نشر أول كتاب نحو للغة في وارسو عام 1887. في البداية، كان متحدثو اللغة يتواصلون عبر الرسائل المكتوبة، إلى أن عُقد أول مؤتمر لمتحدثي الإسبرانتو عام 1905 في بولون سور مير بفرنسا.

خصائص اللغة:

الإسبرانتو ليست معادلة لأي من اللغات الأوروبية الكبرى، لكنها تعتمد على تغييرات معجمية من اليديشية، مما يجعلها قريبة من اللغات السلافية والعبرية الحديثة. كما تُكتب اللغة بالأبجدية اللاتينية، وتتكون حروفها من رموز بسيطة وسهلة النطق، مثل: a, b, ĉ, ĝ, ĥ, ŝ, وغيرها.

استخدام الإسبرانتو:

رغم مرور أكثر من قرن على إنشائها، لم تصبح الإسبرانتو لغة رسمية لأي دولة، إلا أنها تُدرس في بعض البلدان وتُستخدم من قبل مجتمعات صغيرة حول العالم، بهدف تعزيز فكرة الوحدة والتواصل بين الثقافات المختلفة.

الروسية اللغة الثقافات المختلفة الإسبرانتو لودفيك زامنهوف

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