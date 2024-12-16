أخبار الوادي الجديد| وزير الري يبحث موقف وضوابط استخدام المياه الجوفية.. والجامعة تسلم دراجات هوائية للطلاب الفائزين بمسابقة صحتنا من صحة كوكبنا

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الساعات القليلة الماضية، شملت جولات ولقاءات المحافظ وأنشطة جامعة الوادي الجديد.

وزير الري ومحافظ الوادي الجديد يبحثان موقف وضوابط استخدام المياه الجوفية

https://www.elbalad.news/6414932

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ لمناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، وإجراءات مراقبة وحوكمة السحب من الآبار حفاظًا على الخزان الجوفي.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بالتنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد في مجال إدارة المياه الجوفية بنطاق المحافظة والاستخدام الرشيد للمخزون الجوفي.

وخلال الاجتماع، أكّد سويلم على قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، بما يضمن الحفاظ على المخزون الجوفي ومنع السحب الجائر.

كما أكّد على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، والتوسع في استخدام نظم الري الحديث بديلًا عن الري بالغمر بالمحافظة.

من جانبه، أكد الزملوط على أهمية الحفاظ على الخزان الجوفي وتحقيق التكامل بين مجهودات المحافظة والوزارة للارتقاء بمنظومة الموارد المائية بالمحافظة، كما أكّد الطرفان على ضرورة التعامل بحرص مع المياه والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، والتأكيد على التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر جوفية.

جامعة الوادى الجديد تسلم دراجات هوائية للطلاب الفائزين بمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"

https://www.elbalad.news/6415368

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد بحضور الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووفد من جهاز شئون البيئة بالوادى الجديد، تسليم الدراجات الهوائية للفائزين من طلاب الجامعة فى مسابقة "صحتنا من صحة من كوكبنا" وذلك بمقر الجامعة الجديد .

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة ان المسابقة تأتى فى اطار برتوكول التعاون المشترك بين جامعة الوادي الجديد ووزراة البيئة والحث على استخدام وسائل النقل المستدام وتخفيف انبعاثات الكربون والمساهمة في البرامج والمبادرات التوعوية التي أطلقتها جامعة الوادى الجديد وزارة البيئة والمشاركة في المبادرة الرئاسية "إتحضر للأخضر" والتى تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها.