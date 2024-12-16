برشلونة يواصل الترنح في الدوري الإسباني بخسارته أمام ليجانيس

واصل فريق برشلونة مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا)، بعد خسارته المفاجئة على ملعبه "لويس كومبانيس" أمام ضيفه ليجانيس بهدف دون رد، في الجولة ١٧ للمسابقة.

وفي آخر ست مباريات خاضها برشلونة في الدوري الإسباني، حقق الفريق الكتالوني انتصارًا وحيدًا مقابل تلقي ثلاث هزائم، والتعادل مرتين.

ورغم سيطرة برشلونة الكاملة على المباراة، إلا أنه فشل في الوصول لشباك ليجانيس طوال الـ٩٠ دقيقة، فيما نجح الفريق الضيف في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الرابعة بضربة رأسية للاعبه سيرجيو جونزاليس.

وجمدت الخسارة رصيد برشلونة عند ٣٨ نقطة في صدارة جدول الليجا الإسبانية، ولكنه أصبح مهددًا مرة أخرى بفقدان الصدارة لصالح غريميه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، فيما رفع رصيد ليجانيس إلى ١٨ نقطة في المركز الخامس عشر.