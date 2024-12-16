بشير التابعي: لاعيبة بيراميدز مش عايزين يتأهلوا من دور المجموعات

أشاد بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، بقرار مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، بالتعاقد مع السويسري كريستيان جروس، والذي تم التعاقد معه خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "الزمالك تحرر من الضغوط في مباراة المصري، بعد رحيل جوزيه جوميز، وهذا قانون الكرة، في جميع الأندية اللاعبين تتحرر بعد رحيل المدير الفني".

وتابع: "المصري يسير بشكل جيد في الدوري، ولكنه قدم أداء متواضع في مباراة الأمس بالكونفدرالية، والزمالك كان يحتاج الفوز في المباراة".

وواصل: "أول قرار صائب من مجلس الزمالك، بعد التعاقد مع مدرب كبير مثل جروس، من أجل امتصاص غضب جماهير النادي".

وأكمل: "المدرب المساعد في الأندية الكبري يعمل بدون عقد، وده شئ خاطئ، وأحمد مجدي يحصل على راتب ضعيف في الزمالك، وسيحصل على مقابل كبير في الفتح السعودي".

وعن بيراميدز، قال: "بيراميدز خسر من الترجي بسبب الأخطاء التحكيمية واللاعبين مش عايزين يتأهلوا من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا".