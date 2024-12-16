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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

يظهر على كرسي متحرك.. الصور الأولى من مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدى

محمد هنيدى ونهى عابدين فى مسلسل شهادة معاملة أطفال
محمد هنيدى ونهى عابدين فى مسلسل شهادة معاملة أطفال
أحمد إبراهيم
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كشفت الشركة المنتجة لمسلسل “شهادة معاملة أطفال” للفنان محمد هنيدى عن الصور الأولى للعمل الذي ينافس به في السباق الرمضانى المقبل. 

وظهر محمد هنيدى فى الصور التى تم الكشف عنها جالسا على كرسي متحرك وشاركه فى تصورير هذه المشاهد كل من نهى عابدين وسما إبراهيم وصبرى فواز. 

ويحمل مسلسل محمد هنيدي الجديد اسم «شهادة معاملة أطفال» وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل شهادة معاملة أطفال 

أعمال محمد هنيدي

كان آخر أعمال محمد هنيدي الدرامية مسلسل «أرض النفاق» بالتعاون مع النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، ودارت أحدث العمل حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

و آخر أعماله في السينما هو فيلم مرعي البريمو الذي تم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، وشاركه في البطولة، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول تاجر بطيخ، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يواجه العديد المواقف الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

مسلسل شهادة معاملة أطفال 

محمد هنيدى يكشف تفاصيل شهادة معاملة أطفال 

وكان محمد هنيدى أعلن عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام، عن مسلسله الجديد، الذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني المُقبل، المتزامن مع العام الميلادي 2025.

ويحمل مسلسل محمد هنيدي الجديد اسم «شهادة معاملة أطفال» وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشر محمد هنيدي، البوستر المبدئي للمسلسل، وعلق عبر تطبيق انستجرام، قائلًا: «بسم الله توكلنا على الله .. شهادة معاملة أطفال في رمضان .. ربنا يكرمنا يارب».

مسلسل شهادة معاملة أطفال 
رمضان 2025 مسلسل “شهادة معاملة أطفال” محمد هنيدى الفنان محمد هنيدى أعمال محمد هنيدى

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تويوتا concept-i

يظهر على كرسي متحرك.. الصور الأولى من مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدى

محمد هنيدى ونهى عابدين فى مسلسل شهادة معاملة أطفال
محمد هنيدى ونهى عابدين فى مسلسل شهادة معاملة أطفال
محمد هنيدى ونهى عابدين فى مسلسل شهادة معاملة أطفال

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