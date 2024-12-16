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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

محطة مياه إسنا بالأقصر تستقبل أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بقرية الدقيره

محطة مياه إسنا الجديده بالأقصر
محطة مياه إسنا الجديده بالأقصر
شمس يونس
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استقبلت محطة مياه إسنا الجديدة بالأقصر ضمن المباردة الرئاسية التنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بقرية الدقيره مركز إسنا. 

يأتي ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى  المشروع القومى للتنمية البشرية بعنوان (بداية جديدة لبناء الإنسان) وبدعم من محافظ الاقصر فى توعية النشيء وأجيال المستقبل.

وبتوجيهات اللواء اح.مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، فى نشر الوعى بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها وتوصيل كوب ماء نظيف لكل مواطن .

حيث قامت إدارة محطة مياه إسنا بشرح مراحل تنقية المياه بدءا من المأخذ مروراً بالمرشحات  والخزانات الارضية وإلى كيفية توصيل المياه إلى المواطنين
بالإضافة إلى توعية أفراد الاسره فى كيفية ترشيد استهلاك المياه والسلوكيات الصحيحة الواجب إتباعها فى الحفاظ على المياه وعدم الإهدار فيها .

الأقصر مركز اسنا محطة مياه شركة المياة

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