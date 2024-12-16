سعر الذهب الآن في مصر

يتابع المواطنون أسعار الذهب بشكل مستمر، لا سيما التحديثات اليومية الخاصة بأسعار المعدن الأصفر في السوق المحلي، حيث تتأثر هذه الأسعار بشكل متواصل بعوامل عدة مثل السعر العالمي للأوقية، حركة البيع والشراء، بالإضافة إلى تقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

أسعار الذهب في مصر اليوم



ويبحث عدد كبير من المواطنين بشكل يومي أسعار الذهب في مصر، حيث يوفر موقع "صدى البلد" نشرة مفصلة تشمل أسعار جميع الأعيرة، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب والأونصة.

عيار 24 سعر البيع 4349 جنيه - سعر الشراء 4326 جنيه.

عيار 22 سعر البيع 3986 جنيه - سعر الشراء 3965 جنيه.

عيار 21 سعر البيع 3805 جنيه - سعر الشراء 3785 جنيه.

عيار 18 سعر البيع 3261 جنيه - سعر الشراء 3244 جنيه.

عيار 14 سعر البيع 2537 جنيه - سعر الشراء 2523 جنيه.

عيار 12 سعر البيع 2174 جنيه - سعر الشراء 2163 جنيه.

الاونصة سعر البيع 135256 جنيه - سعر الشراء 134545 جنيه.

الجنيه الذهب سعر البيع 30440 جنيه - سعر الشراء 30280 جنيه.

الأونصة بالدولار 2657.88 دولار.



الفرق بين عيارات الذهب 21 و 24



يفضل العديد من الراغبين في شراء الذهب معرفة الفرق بين عيار 21 وعيار 24. حيث يحتوي الذهب عيار 24 على 99.99% من الذهب الخالص، بينما يحتوي الذهب عيار 21 على 87.5% من الذهب الخالص، مع إضافة معادن أخرى بنسب أكبر كلما انخفض العيار.

سعر الجنيه الذهب

يعد سعر الجنيه الذهب من الموضوعات التي تجذب اهتمام العديد من المستثمرين، سواء بغرض البيع أو الشراء، نظرًا لكونه يعد وسيلة فعالة لحفظ الأموال في الذهب. ويتميز الجنيه الذهب بمصنعيته المنخفضة مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى، مما يجعله الخيار الأمثل للكثيرين.

كما يُولي المقبلون على الزواج اهتمامًا خاصًا بمعرفة أسعار الجنيه الذهب بشكل يومي، سواء من حيث البيع أو الشراء، مع أو بدون مصنعية. يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 24.

سعر مصنعية الذهب في مصر 2024



تتراوح مصنعية الذهب والمشغولات الذهبية في مصر ما بين 170 إلى 200 جنيه تقريبًا، في حين تبدأ المصنعية على المشغولات الذهبية المستعملة من 35 جنيهًا. يُضاف سعر المصنعية إلى سعر الجرام، مع العلم أن المصنعية تختلف من تاجر لآخر وفقًا لنوعية المشغولات وجودتها، وكذلك المواد المضافة إليها.