القومي للمرأة يستعرض إنجازاته أمام المفوضة الإفريقية ويبحث آفاق التعاون المشترك

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، السيدة ليثا موسيني أوجانا المفوضة الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، للتعرف على دور المجلس في مجال تمكين المرأة وبحث سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين، وشهد اللقاء حضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس.

فى البداية رحبت المستشارة أمل عمار بالسيدة ليثا موسيني أوجانا، واستعرضت دور المجلس كونه الآلية الوطنية المنوط بها تمكين المراة فى مصر، مشيرة إلى اختصاصاته وفروعه بجميع المحافظات.

واستعرضت جهود مصر في مجال تمكين المرأة والتي كان من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في اطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وما تحقق من تقدم محرز بمحاورها.



كما تحدثت رئيسة المجلس عن جهود الدولة في نشر مفهوم الشمول المالي بين السيدات، لافتة إلى مشروع مجموعات الاقراض والادخار الرقمي " تحويشة" والذي يأتي في ضوء برنامج الشمول المالي للمرأة ويهدف إلى تمكينها اقتصاديًا .



واستعرضت المستشارة أمل عمار دور المجلس فى الحفاظ على التراث الثقافي للمرأة المصرية من خلال التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لتسجيل العديد من الحرف التراثية المصرية التى برعت فيها المراة فى العديد من المحافظات مثل " التلي"



كما استعرضت برنامج نورة والذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، ويستهدف تمكين الفتيات وتنمية مهاراتهن وقدراتهن بمحافظات سوهاج وأسيوط وبنى سويف والدقهلية، وأشارت الى إطلاق برنامج نور والذي يستهدف الفتيان من سن ١٠ إلى ١٤ عام من أجل بناء ثقافة داعمة لقيم المساواة بين الجنسين.



هذا وقد أبدت السيدة ليثا أوجانا اعحابها بالتجربة المصرية فى دعم النساء من خلال برنامج الادخار والاقراض الرقمى " تحويشة" والتى ساهمت فى دعم النساء مما يعنل على ادماج النساء كقوة فاعلة فى المجتمع، بالاضافة لتجربة وخبرة المجلس القومي للمرأة في ملف تمكين المرأة وحمايتها.

وعلى هامش الزيارة تفقدت السيدة ليثا اوجانا يرافقها المستشارة امل عمار معرض لمنتجات الحرف التراثية التى تم انتاجها بايدي سيدات مصريات، كما تفقدت مكتب شكاوى المرأة للتعرف على آليات عمله فى تلقى شكاوى السيدات، بالإضافة إلى تفقد مكتبة المجلس.