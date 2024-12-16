الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وروسيا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وروسيا، نقلا عن رويترز.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن مصادرة الأرصدة الروسية أمر قانوني، معربة عن تطلع بلادها للحفاظ على وحدة الحلفاء لاتخاذ إجراء مشترك.

وأرسلت وزارة الخزانة الأمريكية حصة الولايات المتحدة البالغة 20 مليار دولار، من قرض مجموعة السبع البالغ 50 مليار دولار لأوكرانيا والمدعوم بأصول سيادية روسية مجمدة، لصندوق وسيط تابع للبنك الدولي ومخصص للمساعدات الاقتصادية والمالية للبلد الذي تمزقه الحرب.

وتشمل هذه العقوبات، التي تستهدف بنوكًا وجنرالات ومسؤولين آخرين من كوريا الشمالية، بالإضافة إلى شركات شحن نفط روسية، آخر الإجراءات الأمريكية الرامية إلى تعطيل دعم كوريا الشمالية للحرب الروسية في أوكرانيا.



وأوضح بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن البنوك المستهدفة تشمل بنك جولدن ترايانجل وبنك كوريا ماندال الائتماني.

وشملت العقوبات عددًا من الجنرالات الكوريين الشماليين الذين قالت الوزارة إنهم جزء من آلاف الجنود الذين أرسلتهم بيونج يانج إلى روسيا لدعم جهود الحرب في أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي أن روسيا بدأت في استخدام قوات كورية شمالية بأعداد كبيرة لأول مرة لشن هجمات ضد القوات الأوكرانية التي تقاتل من أجل السيطرة على جيب في منطقة كورسك الروسية.