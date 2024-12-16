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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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وزير المالية: 859 مليار جنيه فائضًا أوليًا في الحساب الختامي لموازنة الدولة

وزير المالية
وزير المالية
فريدة محمد
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قال  أحمد كجوك، وزير المالية، أن الفائض الأولي في حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، بلغ 859 مليار جنيه فائض أولي بسبب صفقة رأس الحكمة، قائلا: "صفقة رأس الحكمة جعلتنا نحقق فائض أولي عالي جدا، وجعلت مصر ضمن الدول الأعلى تحقيقا لفائض أولي".

وقال الوزير: "بالنسبة للفائض الأولي كنا متوقعين 2.5% من الناتج المحلي، تقريبا 296 مليار جنيه، وما تحقق في الحساب الختامي نحو 350 مليار جنيه فائض أولي بدون رأس الحكمة بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الذي كنا نستهدفه، و859.6 مليار جنيه بعد إضافة صفقة رأس الحكمة، بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي".

ولفت الوزير إلى أن العجز الكلي في الحساب الختامي للموازنة بلغ 504 مليار جنيه بعد صفقة رأس الحكمة، قائلا: نسبة العجز الكلي بصفقة رأس الحكمة 3.6% وبدون رأس الحكمة حوالي 7%.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الاثنين، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض النتائج الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 وأهم الملاحظات، واستعراض النتائج الاجمالية المجمعة للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024

وزير المالية أحمد كجوك صفقة رأس الحكمة حساب ختامي الموازنة العامة

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