بحضور أردوغان.. أحمد موسى: مصر تستضيف قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر سوف تستضيف تجمع الدول الثماني للدول الاسلامية في القصر الرئاسي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا ان الدول المشاركة هي تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.



وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن كل دول من هذه الدول لها قوة عسكرية وبشرية واقتصادية كبيرة، منوها ان قوة الدول المصرية تكمن في تواجدها في هذا التجمع الاسلامي القوي الذي سوف يقعد في مصر الخميس المقبل.

وأشار موسى، أنه من المتوقع ان يحضر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، لافتا أن التجمع سوف يكون من مقر الحكم الجديد بالعاصمة الإدراية الجديدة.

وتحدثت عدة تقارير عن حضور الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وكذلك الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان، فى أول زيارة لرئيس إيرانى للقاهرة منذ نحو ٩ أعوام، بالإضافة إلى حضور نجيب ميقاتى، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية فى القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة فى المؤتمر.