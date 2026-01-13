قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب السنغال يستفز مصر قبل موقعة نصف نهائي أمم أفريقيا
منخفض جوي يضرب البلاد.. رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
أول رد من الصين على القرار الأمريكي بشأن إيران
شاهد.. وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادًا لمواجهة السنغال
بعد الأحداث الأخيرة .. وصول ‌‏أول رحلة إلى مطار سيئون بحضرموت
اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا
تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026
فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب
وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية
30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026
دعاء الرزق بالمال الكثير في أواخر رجب.. بـ13 كلمة تكن أغنى الخلق
بالصور

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع العواصف وتقلبات الجو

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
رنا عصمت

مع تقلبات الجو وانتشار الأتربة والرياح، تتزايد نوبات الربو وحساسية الصدر لمرضى الحساسية الصدرية.

لذا قدم  استشاري أمراض الصدر الدكتور احمد مصطفى بعض النصائح لمرضى الحساسية الصدرية لتجنب الأزمات التنفسية مع تقلبات الجو .

نصائح  لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو

١- تجنب التعرض للهواء البارد المفاجئ استخدم شال أو كمامة عند الخروج ليلًا أو في الأماكن المكشوفة.

٢- حافظ على أخذ بخاخاتك بانتظام وخاصة بخاخات الوقاية، ولا تنتظر ظهور الأعراض.

٣-تجنب الروائح النفاذة
مثل العطور القوية، البخور، منظفات المنزل… فهي محفز مباشر لنوبات الربو.

٤- أغلق النوافذ خلال العواصف الترابية واستخدم فلاتر هواء إن أمكن داخل المنزل.

٥- اشرب سوائل دافئة باستمرار
للمساعدة على تهدئة الشعب الهوائية وتقليل الكحة.

٦- ابتعد عن التدخين والمدخنين تمامًا فالدخان من أبرز مسببات تهيّج الصدر.

٧- لا تتجاهل أي ضيق في التنفس إذا شعرت بضيق متزايد أو كحة مستمرة، راجع طبيبك فورًا.

٨- مارس رياضة خفيفة بانتظام
مثل المشي، مع تجنب المجهود الزائد في الجو البارد.

٩ -احمل معك بخاخ الطوارئ دائمًا وخاصة عند الخروج أو السفر.

