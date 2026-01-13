قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

بنبرة مذيعة محترفة.. من هي النائبة نشوى الشريف بعد أدائها اليمين الدستورية؟

النائبة نشوى الشريف
النائبة نشوى الشريف
حسن رضوان

خطفت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، الأنظار خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، ليس فقط لأدائها اليمين الدستورية، ولكن للطريقة اللافتة التي أدت بها القسم، حيث جاءت نبرة صوتها الواثقة والمميزة أقرب إلى نبرات مذيعي نشرات الأخبار المحترفين، ما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار أداؤها تفاعلاً واسعًا بين الحضور والمتابعين، واعتبره كثيرون انعكاسًا لشخصية قوية وحضور لافت داخل البرلمان، في لحظة مفصلية إيذانًا ببدء دورها التشريعي والرقابي.

وعلّقت النائبة نشوى الشريف على ردود الأفعال عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيس بوك»، قائلة:«اللهم لك الحمد.. شكراً على ردود الفعل الكبيرة والمحترمة من حضراتكم جميعاً، سعدت بها فعلاً، الجميع بلا استثناء أسعدتموني».

وأدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث (2026–2031)، والتي انعقدت اليوم الاثنين، برئاسة النائبة عبلة الهواري بصفتها أكبر الأعضاء سنًا.

وتنص المادة (104) من الدستور على أن يؤدي عضو مجلس النواب، قبل مباشرة مهام عمله، اليمين الدستورية التي تتضمن الحفاظ على النظام الجمهوري، واحترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب، والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه.

ويُعد أداء اليمين الدستورية الإجراء الرسمي لبدء النواب مباشرة مهامهم البرلمانية، تمهيدًا لانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، لمدة خمس سنوات، وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026، تنفيذًا لأحكام المادة (115) من الدستور.

النائبة نشوى الشريف مجلس النواب اليمين الدستورية مواقع التواصل الاجتماعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

