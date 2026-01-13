بنبرة مذيعة محترفة.. من هي النائبة نشوى الشريف بعد أدائها اليمين الدستورية؟

خطفت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، الأنظار خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، ليس فقط لأدائها اليمين الدستورية، ولكن للطريقة اللافتة التي أدت بها القسم، حيث جاءت نبرة صوتها الواثقة والمميزة أقرب إلى نبرات مذيعي نشرات الأخبار المحترفين، ما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار أداؤها تفاعلاً واسعًا بين الحضور والمتابعين، واعتبره كثيرون انعكاسًا لشخصية قوية وحضور لافت داخل البرلمان، في لحظة مفصلية إيذانًا ببدء دورها التشريعي والرقابي.

وعلّقت النائبة نشوى الشريف على ردود الأفعال عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيس بوك»، قائلة:«اللهم لك الحمد.. شكراً على ردود الفعل الكبيرة والمحترمة من حضراتكم جميعاً، سعدت بها فعلاً، الجميع بلا استثناء أسعدتموني».

وأدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث (2026–2031)، والتي انعقدت اليوم الاثنين، برئاسة النائبة عبلة الهواري بصفتها أكبر الأعضاء سنًا.

وتنص المادة (104) من الدستور على أن يؤدي عضو مجلس النواب، قبل مباشرة مهام عمله، اليمين الدستورية التي تتضمن الحفاظ على النظام الجمهوري، واحترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب، والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه.

ويُعد أداء اليمين الدستورية الإجراء الرسمي لبدء النواب مباشرة مهامهم البرلمانية، تمهيدًا لانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، لمدة خمس سنوات، وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026، تنفيذًا لأحكام المادة (115) من الدستور.