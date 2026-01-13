قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الرواد الرقميون.. مصر تعد جيلا من المبرمجين لحماية أمنها القومي وفضائها الرقمي

مبادرة الرواد الرقميون
مبادرة الرواد الرقميون
محمد إبراهيم

في عالم تحكمه الخوارزميات وتحرسه الجدران السيبرانية، تخطو الدولة المصرية بثبات نحو المستقبل عبر إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون"، باعتبارها إحدى الركائز الاستراتيجية لبناء إنسان مصري قادر على التعامل مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبرمجة وقطاع تكنولوجيا المعلومات، في وقت تتسارع فيه التحولات الرقمية وتعاد فيه صياغة موازين القوة الاقتصادية والأمنية عالميا.

منحة تدريبية مجانية

مبادرة الرواد الرقميون هي منحة تدريبية مجانية يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، بهدف تأهيل وتدريب الشباب من مختلف المحافظات فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية والشركات المتخصصة فى تنمية المهارات الشخصية واللغوية والجامعات الدولية.

وتوفر المبادرة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية المتنوعة التى يختار المتدرب من بينها عند التسجيل، وذلك فى عدد من التخصصات التكنولوجية مثل: تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والشبكات والبنية التحتية التكنولوجية والأمن السيبرانى والنظم المدمجة والإلكترونيات والفنون الرقمية.

وتشمل المبادرة برنامج الدبلوم المكثف "4 أشهر" وبرنامج الدبلوم المتخصص "9 أشهر"، وبرنامج الماجستير المهنى "12 شهر" وبرنامج ماجستير العلوم "24 شهرا".

وتهدف المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون فى خلق جيل جديد من الكوادر التقنية والمتمرسين المتعمقين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القادرين على إحداث أثر نوعى فارق فى هذا المجال لجعل مصر فى المكانة التى تستحقها.

وتركز مبادرة الرواد الرقميون على إعداد كوادر قادرة على حماية الفضاء الرقمي المصري، وتأمين الشبكات، وتحليل المخاطر، وبناء أنظمة قادرة على الصمود أمام التهديدات العابرة للحدود.

كما أن المبادرة لا تعد مجرد برنامج تدريبي عابر، بل تمثل رؤية وطنية شاملة تستهدف صناعة جيل جديد يمتلك أدوات العصر الرقمي.

كما أن المبادرة تأتي في قلب توجه الدولة المصرية نحو ترسيخ الأمن السيبراني كأحد أبعاد الأمن القومي، في ظل تزايد التهديدات الرقمية والهجمات الإلكترونية التي لم تعد تستهدف المؤسسات فقط، بل البنية التحتية الحيوية للدول واقتصاداتها وبيانات مواطنيها.

ومن خلال الرواد الرقميون يتم تمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى تطبيقات ومنصات رقمية، والمشاركة بفاعلية في الاقتصاد المعرفي العالمي.

وتعكس مبادرة الرواد الرقميون توجها استراتيجيا واضحا نحو الاستثمار في العقل البشري، باعتباره الثروة الحقيقية للدولة، ورسالة مفادها أن مصر لا تكتفي بمواكبة الثورة الرقمية، بل تسعى لأن تكون فاعلا مؤثرا فيها. 

كما تمثل الرواد الرقميون جسرا يربط بين التعليم وسوق العمل، ويعيد تعريف مفهوم التوظيف في عصر تتلاشى فيه الحدود الجغرافية أمام الكفاءات الرقمية.

في ظل عالم يتغير بسرعة، تصبح مبادرة الرواد الرقميون بمثابة إعلان مصري صريح بأن المستقبل الرقمي ليس خيارا، بل مسارا لا رجعة فيه. 

وبين أمن سيبراني يحمي الدولة، وذكاء اصطناعي يقود التنمية، وبرمجة تصنع الفرص، ترسم مصر ملامح جيل جديد قادر على المنافسة والابتكار وتضع مصر بذلك خطوة على خريطة التكنولوجيا العالمية.

للتعرف على المزيد من التفاصيل عن المبادرة يُرجى زيارة الموقع الإلكترونى للمبادرة .

مبادرة الرواد الرقميون الرواد الرقميون الذكاء الاصطناعي البرمجة الأكاديمية العسكرية المصرية الخوارزميات

