قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان
الأمم المتحدة: ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألف
إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات
فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل
اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إشارة فضائية غامضة من فجر الكون .. ومضة مدتها 10 ثواني تحير العلماء

ومضة غامضة
ومضة غامضة
أمينة الدسوقي

تلقت البشرية إشارة فضائية غامضة لم تتجاوز مدتها 10 ثواني، قادمة من أحد أبعد المواقع المعروفة في الكون، في حدث علمي نادر أعاد فتح التساؤلات حول طبيعة الكون في مراحله الأولى، بحسب ما نقلته صحيفة «ديلي ميل».

من أعماق الكون السحيق

وأكد قمران صناعيان تابعان للأرض أن مصدر الإشارة يقع على مسافة تقدر بنحو 13 مليار سنة ضوئية، ما يرجح أن تكون ناتجة عن انفجار نجم عملاق «سوبرنوفا» وقع عندما كان عمر الكون نحو 730 مليون سنة فقط.

ولا يعني هذا الاكتشاف أن العلماء رصدوا حدثا آنيا، بل إنهم شاهدوا مشهداً من الماضي السحيق، إذ يستغرق الضوء والإشعاع الصادر من تلك المسافات الهائلة مليارات السنين ليصل إلى الأرض، في ظاهرة تشبه عمل «آلة زمن كونية» طبيعية.

أقدم انفجار أشعة غاما مُسجل

ويرجح العلماء أن الإشارة عالية الطاقة، التي حملت الرمز GRB 250314A، تمثل أقدم انفجار أشعة غاما تم توثيقه حتى الآن، ما يجعلها نافذة استثنائية لدراسة بدايات الكون.

وتُعد أشعة غاما أقوى أشكال الضوء المعروفة، وهي غير مرئية للعين البشرية، وتنتج عن أحداث كونية عنيفة مثل انهيار النجوم العملاقة، وتُرصد من الأرض على هيئة ومضات شديدة السطوع وقصيرة العمر.

لغز علمي غير متوقع

وما يثير دهشة الباحثين أن هذا الانفجار القديم يشبه إلى حد بعيد انفجارات أشعة غاما الحديثة نسبياً والقريبة من مجرتنا، رغم التوقعات بأن نجوم الكون المبكر كانت أكبر حجماً وأكثر حرارة، وبالتالي أكثر عنفاً عند انفجارها.

وقال أندرو ليفان، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة رادبود الهولندية:«لم نرصد سوى عدد محدود للغاية من انفجارات أشعة غاما التي تعود إلى أول مليار سنة من عمر الكون خلال الخمسين عاماً الماضية.. هذا الحدث نادر إلى درجة استثنائية».

رصد دولي وتأكيد من «جيمس ويب»

اكتُشفت الإشارة لأول مرة في 14 مارس 2025 بواسطة القمر الصناعي SVOM، وهو مشروع علمي مشترك بين فرنسا والصين، صُمم خصيصاً لرصد الظواهر الكونية العنيفة في أعماق الفضاء.

وسجل القمر الصناعي ومضة قوية من أشعة غاما استمرت نحو 10 ثوانٍ فقط، وهي مدة نموذجية لهذا النوع من الانفجارات التي تطلق كميات هائلة من الطاقة في زمن بالغ القِصر قبل أن تتلاشى سريعاً.

ورغم أن أشعة غاما قادرة نظرياً على إلحاق أضرار بالخلايا والحمض النووي، فإن الإشارة التي وصلت إلى الأرض كانت ضعيفة للغاية بسبب المسافة الشاسعة، ولا تشكل أي تهديد للبشر.

وبعد نحو ثلاثة أشهر ونصف، أكد تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي التابع لوكالة ناسا الاكتشاف، عبر رصد التوهج المتلاشي الناتج عن الانفجار وتحليل خصائصه بدقة عالية.

وأوضح ليفان في بيان صادر عن ناسا:«كان تلسكوب جيمس ويب وحده قادراً على تأكيد أن هذا الضوء ناتج عن سوبرنوفا، أي عن نجم عملاق انهار على نفسه في بدايات الكون».

إشارة فضائية غامضة إشارة فضائية نجم عملاق «سوبرنوفا انفجار نجم عملاق «سوبرنوفا» أشعة غاما جيمس ويب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12 يناير 2026 وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 12 يناير 2026.. وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

ترشيحاتنا

أصالة

تفاصيل حفل الفنانة أصالة فى البحرين.. 5 فبراير

مديحة كامل

في ذكراها.. مديحة كامل قطة السينما التي رحلت وبقي سحرها

محمد سعد

محمد سعد ينتهي من تصوير فيلم عيلة دياب عالباب

بالصور

ندى كوسا ملكة جمال لبنان تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024

نورهان منصور تتجول بشوارع تركيا بإطلالة شتوية

نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا

الطقس اليوم.. تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع العواصف وتقلبات الجو

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد