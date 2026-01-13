قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان
الأمم المتحدة: ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألف
إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات
فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل
اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
زملكاويتي لم تؤثر على حيادي..علي محمد علي: النقد بيزعل أسرتي أكتر مني

علي محمد علي
علي محمد علي
منار نور

تحدث المعلق الرياضي علي محمد علي عن موجة الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يتقبل النقد باعتباره أمرًا طبيعيًا في أي مجال، لكنه في الوقت نفسه يتأثر نفسيًا بسبب انعكاس هذه الانتقادات على أسرته وأولاده.


وقال علي محمد علي، خلال تصريحاته في برنامج «أوضة اللبس»، إنه لا يعارض النقد، مشيرًا إلى أن الكمال لله وحده، إلا أن بعض الانتقادات تكون مؤلمة ليس له شخصيًا، وإنما لأسرته التي تتأثر بما يُقال عنه.
وأضاف أنه متصالح مع نفسه ومع الآخرين، موضحًا أنه يعمل في مجال التعليق الرياضي منذ عام 1998، ويمتلك خبرات كبيرة تجعله يدرك متى يتحدث ومتى يتحمس أثناء التعليق.


وأكد المعلق الرياضي أنه لا يعتبر ما يتعرض له حملة ممنهجة، موضحًا أن اختلاف الأذواق أمر طبيعي، ومن حق أي شخص ألا يعجبه أسلوب تعليقه.

وأشار إلى أن بعض الانتقادات تصدر من أشخاص لم يشاهدوا المباريات من الأساس، وإنما ينقلون آراء متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما تطرق علي محمد علي إلى انتمائه الكروي لنادي الزمالك، مؤكدًا أن هذا الانتماء معروف منذ سنوات، لكنه لم ولن يؤثر على حياده المهني، مشددًا على أنه يعلق على جميع الأندية المصرية في البطولات القارية بنفس الحماس والأداء.

واختتم تصريحاته معبرًا عن دهشته من الهجوم الموجه إليه، مؤكدًا حرصه الدائم على تقديم عمله بأمانة واحترام للجميع.

الزوجة فاتن شلبي وزوجها علي فضل الله

رحلا معًا في أيام قليلة.. حكاية وفاء نادرة تهز المحمودية بعد وفاة زوجة حزنًا على فراق زوجها

وزير الصحة

إنجازات ضخمة لتحسين جودة الخدمة.. وتحذير عاجل من تطبيقات الذكاء الاصطناعي | رسائل مهمة من الصحة

إيران

الشرق الأوسط على حافة الانفجار.. خسائر إيران وتفاهمات القوى الكبرى تفتح باب المواجهة الشاملة

بالصور

ندى كوسا ملكة جمال لبنان تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

نورهان منصور تتجول بشوارع تركيا بإطلالة شتوية

الطقس اليوم.. تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع العواصف وتقلبات الجو

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

