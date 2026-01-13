زملكاويتي لم تؤثر على حيادي..علي محمد علي: النقد بيزعل أسرتي أكتر مني

تحدث المعلق الرياضي علي محمد علي عن موجة الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يتقبل النقد باعتباره أمرًا طبيعيًا في أي مجال، لكنه في الوقت نفسه يتأثر نفسيًا بسبب انعكاس هذه الانتقادات على أسرته وأولاده.



وقال علي محمد علي، خلال تصريحاته في برنامج «أوضة اللبس»، إنه لا يعارض النقد، مشيرًا إلى أن الكمال لله وحده، إلا أن بعض الانتقادات تكون مؤلمة ليس له شخصيًا، وإنما لأسرته التي تتأثر بما يُقال عنه.

وأضاف أنه متصالح مع نفسه ومع الآخرين، موضحًا أنه يعمل في مجال التعليق الرياضي منذ عام 1998، ويمتلك خبرات كبيرة تجعله يدرك متى يتحدث ومتى يتحمس أثناء التعليق.



وأكد المعلق الرياضي أنه لا يعتبر ما يتعرض له حملة ممنهجة، موضحًا أن اختلاف الأذواق أمر طبيعي، ومن حق أي شخص ألا يعجبه أسلوب تعليقه.

وأشار إلى أن بعض الانتقادات تصدر من أشخاص لم يشاهدوا المباريات من الأساس، وإنما ينقلون آراء متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما تطرق علي محمد علي إلى انتمائه الكروي لنادي الزمالك، مؤكدًا أن هذا الانتماء معروف منذ سنوات، لكنه لم ولن يؤثر على حياده المهني، مشددًا على أنه يعلق على جميع الأندية المصرية في البطولات القارية بنفس الحماس والأداء.

واختتم تصريحاته معبرًا عن دهشته من الهجوم الموجه إليه، مؤكدًا حرصه الدائم على تقديم عمله بأمانة واحترام للجميع.