الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وليد عبداللطيف: التنظيم الدفاعي سلاح مصر أمام السنغال

وليد عبداللطيف
وليد عبداللطيف
عبدالله هشام

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب السنغال يتميز بالقوة البدنية والسرعة، مشيرًا إلى أن منتخب مصر قادر على مواجهة ذلك من خلال الانضباط التكتيكي وعدم منح المنافس المساحات.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة "cbc"، إن اعتماد منتخب مصر على خمسة مدافعين يصعّب المهمة على لاعبي السنغال، ويدفعهم للاعتماد على الكرات الثابتة أو المهارات الفردية بدلًا من الاختراق من العمق.

وأضاف أن منتخب مصر يعاني من مشكلة واضحة في التعامل مع الكرات الثابتة، مؤكدًا أن الفريق سيخوض مواجهة السنغال بنفس الطريقة والتشكيل اللذين خاض بهما مباراة كوت ديفوار.

وأوضح عبداللطيف أن منتخب مصر سيلعب بنفس النهج الهجومي، مشددًا على ضرورة استغلال الهجمات بشكل جيد، مع الحفاظ على الكرة وعدم فقدانها بسهولة في الحالة الهجومية، حتى لا يتعرض الفريق لهجمات مرتدة سريعة قد تشكل خطورة على المرمى.

وتحدث نجم الزمالك السابق عن فكر حسام حسن التكتيكي، موضحًا أن المدرب لا يعتمد على مهاجم صريح، نظرًا لأنه لا يفضل أسلوب اللعب بالكرات العرضية، وبالتالي لا يحتاج إلى تواجد دائم لمهاجم داخل منطقة الجزاء.

واختتم عبداللطيف تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بالخطة والهدوء في بناء الهجمات سيكونان مفتاح عبور منتخب مصر لهذه المواجهة القوية أمام السنغال.

الزمالك منتخب مصر نادي الزمالك السنغال منتخب السنغال

