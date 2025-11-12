قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كولومبيا تعلّق تعاونها الاستخباراتي مع واشنطن احتجاجًا على الضربات الأمريكية في «الكاريبي»
محمد صلاح: شيكو بانزا ليس على مستوى الزمالك.. و«عبدالرؤوف» تولى المهمة في ظروف صعبة
لماذا يزداد الإقبال على التصويت بانتخابات النواب في المناطق غير الحضارية؟.. «الشناوي» يجيب
الدفاع الجوي الروسي يعترض طائرة مسيرة أوكرانية متجهة إلى موسكو
موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة
خروج تاريخي للجواز الأمريكي من قائمة «الأقوى عالميًا».. و«باسبور» عربي يُحقق إنجازًا غير مسبوق
حسين الشحات يُوجّه رسالة لـ أكرم توفيق.. ماذا قال؟
وليد عبداللطيف: استمرار عبدالرؤوف مع الزمالك «صعب».. والحل في الأجنبي
بعد انتهاء التصويت.. موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى والإعادة في انتخابات النواب 2025
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء
دعاء الفجر المستجاب لمن يطلب خيري الدنيا والآخرة.. ردده بقلب خاشع
مدبولي: مصر الأولى إفريقيًا في سرعة الإنترنت وثاني أرخص دولة في تكلفة الخدمة بالقارة
رياضة

وليد عبداللطيف: استمرار عبدالرؤوف مع الزمالك «صعب».. والحل في الأجنبي

أحمد عبد الرؤوف
أحمد عبد الرؤوف
محمد سمير

قال وليد صلاح عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، إن مشاكل نادي الزمالك في الفترة الأخيرة كانت بنسبة 80% بسبب المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، مؤكدًا أن الإدارة تأخرت كثيرًا في اتخاذ قرار إقالته.
وأضاف وليد عبداللطيف ، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن توقيت تعيين أحمد عبدالرؤوف قبل السوبر كان صعبًا للغاية، مشيرًا إلى أن الضغوطات الكبيرة على قطبي الكرة المصرية تجعل المدرب الأجنبي الخيار الأنسب للأهلي والزمالك في الوقت الحالي.
وتوقع وليد عبداللطيف، أن استمرار أحمد عبدالرؤوف مع الزمالك وسط المنافسة على البطولات سيكون صعبًا، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى إدارة فنية قوية خلا ل الفترة القادمة.

