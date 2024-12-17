كاتب صحفي: جهود هائلة مبذولة للنهوض بالصناعة في مصر

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إنّ هناك جهود هائلة مبذولة من الحكومة المصرية وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالصناعة كأحد المنطلقات الرئيسية ضمن عملية الإصلاح الاقتصادي واستعادة مصر لدورها الكبير وزيادة الصادرات ورفع نسب المكون المحلي في الصناعات والإنتاج.

وأضاف «عز الدين»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الاهتمام بتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة حجم القوى العاملة، تقليل معدلات البطالة، فضلاً عن خفض نسب التضخم بصورة كبيرة، إلى جانب زيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص.

وتابع: «هناك توجيهات رئاسية ومتابعة دؤوبة من الحكومة المصرية للاهتمام بالاستثمار، كما أن هناك تغيرات كبيرة منذ تولي المهندس كامل الوزير للإصرار على القضاء على كل العقبات التي تواجه المستثمرين، ودفع الصناعة الوطنية وزيادة نسب الصادرات بشكل كبير وتقليل الواردات».