بعد طرح موديلات 2025.. ماذا تقدم BMW الفئة الخامسة وكم سعرها عالميًا؟

كشفت بي إم دبليو الألمانية، عن أحدث معلومات تتعلق بإصدارات الفئة الخامسة، والتي شملت الأسعار المقدمة عالميا، والتي تبدأ من 59,375 دولارا أمريكيا، إلى جانب عرض التقنيات الفنية المستخدمة، والتي تعتمد على قدرات هجينة، إلى جانب المحركات الكهربائية.

القدرات الفنية للسيارة BMW الفئة الخامسة موديل 2025

زودت سيارة BMW الفئة الخامسة موديل 2025 بمحرك هايبرد مكون من محرك توربيني وكهربائي، 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، بقوة 483 حصانا و700 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك.

BMW الفئة الخامسة موديل 2025

وهناك فئات كهربائية تعتمد على قوة 389 حصانا الصادرة من المنظومة الفنية الأمامية والخلفية، و590 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع بطارية كهربائية يمكنها قطع مسافة 428 كيلومترًا للشحنة الواحدة.

BMW الفئة الخامسة موديل 2025

تجهيزات سيارة BMW الفئة الخامسة موديل 2025

تضم سيارة BMW الفئة الخامسة موديل 2025 عدد من التجهيزات بحسب الفئات، منها شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي وأندرويد قياسها 14.9 بوصة، ولوحة عدادات قياس 12.3 بوصة، نظام صوتي ترفيهي HARMAN KARDON، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي، حساسات حركة، رصد النقاط العمياء، فرامل تلقائية في حالات الخطر، تحديد المسارات، وسائد هوائية، التحذير من التصادم الأمامي، التعرف على الاشارات.

BMW الفئة الخامسة موديل 2025

أسعار BMW الفئة الخامسة موديل 2025 عالميًا

تبدأ أسعار السيارة BMW الفئة الخامسة من 59,375 دولار أمريكي للفئة 530i، وبسعر يبدأ من 61,675 دولار أمريكي للفئة 530i xDrive، بينما تتراوح أسعار فئة 540i xDrive و550e xDrive من 66,375 دولار إلى 73,875 دولار أمريكي.

وتقدم السيارة BMW الفئة الخامسة موديل 2025 إصدارات i5 الكهربائية، بأسعار تبدأ من 68,275 دولار أمريكي للفئة i5 eDrive40، وبداية من 71,275 دولار أمريكي للفئة i5 xDrive40، وصولًا إلى 85,275 دولار أمريكي للفئة BMW i5 M60.