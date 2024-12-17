دور السينما في الترويج السياحي ندوة بـ الأوبرا .. اليوم

ينطلق مساء اليوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان دور السينما في الترويج السياحي .. السينما الأمريكية وتأثيرها على السياحة نموذجا بمركز الابداع الفنى بدار الاوبرا المصرية.

تقام الندوة اليوم على هامش مهرجان سينما القاهرة الدولي للفيلم القصير ،بحضور الدكتور عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم و رئيس جمعية مسافرون للسياحة و السفر و يدير الندوة الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط .

وتشمل محاور الندوة تعريف و شرح للعلاقة بين السينما والسياحة و تأثير الأفلام على تشكيل الرغبات السياحية لدى عشاق السياحة والسفر.

ومن المحاور أيضا دراسة حالة السينما الأمريكية و التركية و تأثيرها على السياحة كنموذج ناجح في الترويج للسياحية بالبلدين بشكل كبير .

وتسلط الندوة من خلال الدكتور عاطف عبد اللطيف الضوء على السينما المصرية و الفرص غير المستغلة و دور السينما كأداة دبلوماسية .

وسيتم خلال الندوة فتح الحوار مع الجمهور والمشاركين حول كيفية استثمار السينما في التنشيط و الترويج للسياحة و العكس ايضا.

ومن جانبه قال الدكتور عاطف عبد اللطيف أن هناك فرصا و اعدة لصناعة السينما والسياحة معا إذا ما تم تحديد إطار وآليات لخدمة القطاعين الهامين مع منح مزيد من التسهيلات والتيسيرات لتصوير الأفلام العالمية داخل المعالم السياحية والتاريخية.

وأكد أنه على الرغم من شهرة السينما المصرية، إلا أن الترويج للسياحة عبرها محدود، فإننا نرى أن الأفلام تركز غالبًا على الموضوعات الاجتماعية بشكل كبير.

وأشار إلى وجود فرص متاحة في التعاون مع شركات إنتاج عالمية للتصوير في مواقع مثل الأهرامات ونهر النيل والمدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وغيرها .