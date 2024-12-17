خبيرة التارو: محمد صلاح مستمر مع ليفربول وسيكون آخر عقد له

أكدت بسنت يوسف، خبيرة التارو، أنه متوقع أن يكون هناك رئيس لبناني منتخب خلال الفترة القادمة، إضافة إلى أنه سيكون هناك تشكيل حكومة جديدة منتخبة في لبنان.

وقالت بسنت يوسف، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن شيرين في حاجة إلى أن تهتم بنفسها أكثر في عام 2025 خاصة أنها ستواجه مطبات اجتماعية وعاطفية ونفسية، مؤكدة أنه لن تعود شيرين لحسام حبيب.



وتابعت خبيرة التارو، أن محمد صلاح مستمر مع ليفربول وسيتم التجديد له وسيكون آخر عقد له وسيكون عامين، إضافة إلى أن فريق ليفربول قريب من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا العام.