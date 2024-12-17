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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار الإسكندرية..حملات على البناء المخالف وحبس موظف لاختلاس المعاشات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني
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شهدت محافظة الإسكندرية عدة أحداث مهمة على مدار اليوم، فقد شنت المحافظة حملات مكبرة على البناء المخالف في نطاق جميع الأحياء، وزار فد إسباني مكتبة الإسكندرية، بينما قضت محكمة الجنايات بالمحافظة حكما بالسجن المشدد على تاجر مخدرات، والسجن 5 سنوات على موظف بتهمة اختلاس أموال المعاشات.

محافظة الإسكندرية تنفذ حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بأحياء الثغر 

ذكرت محافظة الإسكندرية أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء وإيقاف أعمال البناء المخالف في أحياء الثغر؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم "الاثنين"، أنه تم تنفيذ هذه الحملات لمنع أي أعمال بناء على أراضي أملاك الدولة، وإيقاف أعمال البناء المخالف في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

انطلاق لجنة الاختبارات الأولية لاستخراج تصاريح الخطابة بالإسكندرية 

ترأس الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم "الإثنين"، لجنة الاختبارات الأولية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر الشريف، وخريجي المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف.

وذكرت المديرية في بيان اليوم الاثنين، أن الاختبارات أجريت بديوان عام المديرية، حيث تشكلت اللجنة بعضوية كلا من الشيخ محمود نصر الدين محمد، مسئول شئون القرآن بديوان عام المديرية، والشيخ فرج أبو السعود صيام، مفتش المتابعة، والشيخ السيد محمد السيد فراج. مفتش المتابعة القرآن بديوان عام المديرية.

مركز إبداع الإسكندرية يحتفي باليوم العالمي للغة العربية 

 أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، مساء اليوم /الإثنين/، احتفالية ثقافية تحت عنوان "اللغة العربية والإبداع"، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

أُقيمت الاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وتضمنت عرض حكي بعنوان "قالت عبلة"، تأليف دكتورة ندى يسري، وإخراج مي عبد الرازق، إلى جانب جلسات نقدية حول اللغة العربية والإبداع الشعري والسرد، بمشاركة دكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب سابقًا، ودكتورة سحر شريف أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، والكاتب دكتور زين عبد الهادي أستاذ علم المعلومات وتاريخ المعرفة بجامعة حلوان، ودكتورة هبة هلال أستاذ العلوم اللغوية المساعد بكلية التربية بجامعة الإسكندرية.

القصة الكاملة لاستيلاء موظف بتأمينات الإسكندرية على مليون جنيه 

واقعة غريبة سلطت الضوء على إحدى قضايا الفساد المالي، حيث قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الكريم وطارق حافظ هريدي وشرين فوز الدين، بمعاقبة المتهم "خ.م.م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ مالي قدره مليون وثلاثة وثلاثون ألف جنيه وأربعمائة واثنان وتسعون جنيها، مع إلزامه برد مبلغ مماثل وعزله من وظيفته، بالإضافة إلى تحمله المصاريف الجنائية.

9 كيلو أفيون.. السجن المشدد 15 عامًا لعاطل للاتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة بمعاقبة المتهم " م.م.ر" بالسجن المشدد 15 عاما ، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة لمخدر الأفيون .

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