تيك توك تطالب المحكمة العليا الأمريكية بمنع حظر المنصة بالولايات المتحدة

طلبت شركة "تيك توك"، الإثنين، من المحكمة العليا الأمريكية التدخل بشكل طارئ لمنع تطبيق القانون الاتحادي الذي ينص على حظر المنصة الشهيرة في الولايات المتحدة ما لم توافق الشركة الأم "بايت دانس" ومقرها الصين على بيعها.

وحث محامو "تيك توك" و"بايت دانس" القضاة على التدخل قبل الموعد النهائي لتنفيذ القانون في 19 يناير.

وكان من المتوقع أن تصل دعوة مماثلة للقضاة من مقدمي المحتوى الذين يعتمدون على المنصة للحصول على دخل وبعض من أكثر من 170 مليون مستخدم لتيك توك في الولايات المتحدة.

وقال محامو الشركتين للمحكمة العليا إن "التأخير المحدود في إنفاذ القانون سيخلق مجالا للتنفس لهذه المحكمة لإجراء مراجعة منظمة وللإدارة الجديدة لتقييم هذه المسألة - قبل إغلاق هذه القناة المهمة للغاية للأمريكيين للتواصل مع مواطنيهم والعالم".