الشكليات لا تعنينا.. الجزيري يدعم زيزو بعد خسارته لقب أفضل لاعب بإفريقيا

قام لاعب الزمالك التونسي سيف الدين الجزيري، بدعم زيزو بعد خسارته للقب أفضل لاعب في إفريقيا.

ونشر الجزيري صورة لزيزو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام عبر خاصية “ستوري”، وعلق عليها قائلًا: “ الشكليات لا تعنينا ..أنت الأفضل”.

وخسر الثنائي المصري حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي وأحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2024، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم'كاف'، خلال الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين، لصالح حارس مرمى صن داونز ومنتخب جنوب أفريقيا،رونوين ويليامز.

وتقام مراسم توزيع حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» للأفضل في أفريقيا 2024، مساء اليوم الإثنين، بمدينة مراكش بالمغرب.